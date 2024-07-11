Λογαριασμός
Jennifer Lopez-Ben Affleck: Τα παιδιά τους δουλεύουν παρασκηνιακά για να τα ξαναβρούν

Τα παιδιά θέλουν ο Μπεν και η Τζένιφερ να τα ξαναβρούν πριν από τα 55α γενέθλιά της

Jennifer Lopez-Ben Affleck

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ζουν χωριστά τους τελευταίους μήνες, μετά τους γάμους τους στη Τζόρτζια στις 21 Αυγούστου 2022. 

Η 54χρονη ηθοποιός έχει βρεθεί στην Ευρώπη με φίλους και στη συνέχεια στα Χάμπτονς, ενώ ο 51χρονος Μπεν εργάζεται στο γραφείο του στο Λος Άντζελες. Τα πέντε παιδιά τους, που συνήθιζαν να περνούν πολύ χρόνο μαζί, δεν βρίσκονται πλέον πολύ συχνά. 

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», αυτή τη στιγμή και τα πέντε παιδιά εργάζονται παρασκηνιακά για να τα ξαναβρεί το ζευγάρι.

«Τα παιδιά πιστεύουν ότι η Jennifer και ο Ben είναι πραγματικά ερωτευμένοι, σαν αδελφές ψυχές, και δεν θέλουν να χωρίσουν», είπε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο. 

Τα παιδιά θέλουν ο Μπεν και η Τζένιφερ να τα ξαναβρούν πριν από τα 55α γενέθλιά της, που πέφτουν στις 24 Ιουλίου. «Υπάρχει ελπίδα ότι θα μπορούσαν να γιορτάσουν όλοι μαζί σε ένα οικογενειακό πάρτι στο Λος Άντζελες», πρόσθεσε η πηγή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι ακριβώς κάνουν, λοιπόν, για να βοηθήσουν τους κινηματογραφικούς αστέρες να είναι και πάλι μαζί; Τα παιδιά εστιάζουν στα θετικά χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας. 

«Ο Άφλεκ μπορεί να γίνει γκρινιάρης, γι’ αυτό και πρέπει να χαλαρώσει, παρόλο που είναι πολύ έξυπνος και αστείος. Τα παιδιά προσπαθούν να τον κάνουν να χαλαρώσει και να αφήσει τα πράγματα να περάσουν», ανέφερε η πηγή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλλά και η Λόπεζ έχει τα «στραβά» της: «Πρέπει να δουλεύει λιγότερο και να χαλαρώνει περισσότερο. Τα παιδιά είναι αγαπημένα μεταξύ τους και θέλουν να παραμείνουν οικογένεια», κατέληξε η πηγή. 
 

