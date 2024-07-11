Nicolas Cage: Συνελήφθη ο μεγάλος του γιος για επίθεση στη μητέρα του

Ο μεγάλος γιος του Νίκολας Κέιτζ, Ουέστον, συνελήφθη επειδή φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του, ηθοποιό Κριστίνα Φούλτον, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ψυχικής υγείας, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Ουέστον συνελήφθη την Τετάρτη στο Λος Άντζελες, λίγες εβδομάδες αφότου η μητέρα του, εντοπίστηκε σε πάρκινγκ με έντονες μελανιές στο πρόσωπό της.

Nicolas Cage's son Weston, 33, is arrested 'for assaulting his mother during mental health crisis' https://t.co/njBfzyveCO pic.twitter.com/aebbhOcfcb — Daily Mail Online (@MailOnline) July 10, 2024

Σύμφωνα με την US Sun, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση $150.000 δολαρίων την οποία πιστεύεται ότι κατέβαλε o πατέρας του.

To περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Απριλίου στο Λος 'Αντζελες και σύμφωνα με πληροφορίες, η Φούλτον αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο αν και κλήθηκε ασθενοφόρο.

Να σημειωθεί ότι ο γιος του σταρ έχει ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο Νίκολας Κέιτζ και η Κριστίνα Φούλτον άρχισαν να βγαίνουν το 1988 και καλωσόρισαν τον Ουέστον το 1990. Το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε και χώρισε ένα χρόνο μετά την γέννηση του παιδιού τους. O διάσημος ηθοποιός έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.