Τελικά ποιά είναι η κατάλληλη ώρα μεσα στην ημέρα για σεξ;

Ενώ ορισμένοι έχουν την τάση να απολαμβάνουν τη σεξουαλική επαφή το πρωί, άλλοι προτιμούν τις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες. Ανεξάρτητα από την προτίμηση, η καθοριστική ερώτηση είναι: Συμβαδίζει το εσωτερικό μας ρολόι με την επιθυμία για σεξ;

Για πολλούς, τα πρωινά διαθέτουν έντονη σεξουαλική ενέργεια. Περίπου γύρω στις 8 π.μ., τα επίπεδα τεστοστερόνης, η ορμόνη που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λίμπιντο, βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, κάτι που κάνει το πρωινό σεξ ιδιαίτερα ελκυστικό.

Πρωινό σεξ

Ωστόσο, η αυξημένη αυτή ενέργεια μπορεί να παρουσιάσει και ορισμένα μειονεκτήματα. Το πρωινό σεξ μπορεί να είναι αγχωτικό, ιδίως αν έχεις γεμάτη ημέρα μπροστά σου. Επίσης, η ενέργεια που καταναλώνεται στην ερωτική δραστηριότητα μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς κουρασμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Βραδινό σεξ

Από την άλλη πλευρά, το βραδινό σεξ προσφέρει μια ευκαιρία να χαλαρώσεις μετά τις υποχρεώσεις της ημέρας. Μια ικανοποιητική φυσική και συναισθηματική αλληλεπίδραση μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, να μειώσει το άγχος και να ενισχύσει τον ύπνο. Αλλά και εδώ υπάρχουν προκλήσεις: η κούραση ή το άγχος της ημέρας μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη σεξουαλική διάθεση.

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι δεν υπάρχει ιδανική ώρα για σεξ. Η επιλογή μεταξύ πρωινού και βραδινού σεξ εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις και τις σωματικές ανάγκες κάθε ατόμου. Το σημαντικό είναι να ακούς το σώμα σου και να επιλέγεις τη στιγμή που σου προσφέρει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και άνεση.

