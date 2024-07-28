Δέκα χρόνια μετά την πώληση της πολυτελούς κατοικίας σε στιλ ράντσο από τον διάσημο πρωταγωνιστή Ορλάντο Μπλουμ για σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια, το ακίνητο του Χόλιγουντ Χιλς, στο Λος Άντζελες βγαίνει ξανά στην αγορά.

Πλήρως ανακαινισμένο, αλλά διατηρώντας ακόμα το σκούρο χρώμα εξωτερικά, κάτι που φέρεται να είχε ενοχλήσει τους γείτονες εκείνη την εποχή, διατίθεται ξανά στην αγορά για 4.995.000 εκατομμύρια δολάρια.

Το ακίνητο πέρασε στην ιδιοκτησία του αστέρα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και της πρώην συζύγου του, Μιράντα Κερ το 2007 αφού το αγόρασαν για σχεδόν 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Δύο χρόνια αργότερα το ζευγάρι έπεσε θύμα διάρρηξης από τη συμμορία που έγινε γνωστή ως «The Bling Ring» και κατέληξε να την πουλά το 2014 προτού τελικά περάσει μέσω πλειστηριασμού το 2022 στο πρώην στέλεχος του Hulu, Τζεφ Μαρτίν, για 3,1 εκατομμύρια δολάρια.

Το σπίτι των τεσσάρων υπνοδωματίων στη γειτονιά Outpost Estates κτίστηκε τη δεκαετία του ΄40 και ανακαινίστηκε πλήρως όταν πέρασε στα χέρια του Μαρτίν. Είναι σχεδιασμένο από την Francesca Grace και διαθέτει άνετους και φιλόξενους χώρους, με σύγχρονα στοιχεία που συναντούν αρμονικά τη διαχρονικότητα και τη φυσική ομορφιά του τοπίου.

«Κάθε δωμάτιο έχει μια πόρτα προς τον κήπο», είπε ο Sam O'Connor που έχει αναλάβει την πώληση μέσω του Berkshire Hathaway, ενώ το ακίνητο βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από το δρόμο.

Στο πανέμορφο εξωτερικό χώρο υπάρχει ένα ανεξάρτητο κτίσμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στούντιο ηχογράφησης, γυμναστήριο ή γραφείο, μια πισίνα που περιβάλλεται από ένα αίθριο από κόκκινα τούβλα και ένα πέτρινο μονοπάτι που οδηγεί σε ένα πανέμορφο καθιστικό με πέργκολα, με θέα τα φώτα της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.