Ήταν μια από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ του κόσμου, αλλά το νέο της άλμπουμ σημαδεύτηκε από διαμάχες και αποτυχημένα singles. Η επιστροφή έχει μια ξεχωριστή θέση στην ποπ κουλτούρα: Από τη συναυλία της Τζούντι Γκάρλαντ το 1961 στο Κάρνεγκι Χολ που αναβίωσε την καριέρα της μέχρι την «επανεφεύρεση» της Σερ ως ντίβας του χορού που κατέκτησε τις κορυφαίες θέσεις στα charts με το «Believe» του 1998.

Υπάρχει κάτι συγκινητικό, ακόμη και παρήγορο στο να βλέπεις μια μεγάλη σταρ να επιστρέφει στην κορυφή, ιδίως επειδή αυτό δεν συμβαίνει κάθε φορά. Για το λόγο αυτό, η θλιβερή πλευρά της αφήγησης - η αποτυχημένη επιστροφή - είναι εξίσου συναρπαστική. Μας υπενθυμίζει ότι το να χάνεις τον στόχο είναι κατά βάση ανθρώπινο και ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι εγγυημένο.

Αυτός είναι ο κυρίαρχος άνεμος που αντιμετωπίζει σήμερα η Katy Perry καθώς κυκλοφορεί το έβδομο άλμπουμ της, «143». Το αμφιλεγόμενο lead single του, το «Woman's World», έμεινε στο νούμερο 63 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 65 στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. Γιατί η νέα της μουσική δεν συνδέεται με το κοινό; Τα προβλήματα ξεκίνησαν με την κυκλοφορία του «Woman's World» τον Ιούλιο. Δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι δεν ακούγεται πουθενά.

Ωστόσο, πολλοί θαυμαστές και κριτικοί θεώρησαν ότι το φεμινιστικό μήνυμα της Perry υπονομεύτηκε θανάσιμα από την επιλογή του συνεργάτη της - τον παραγωγό Lukasz Gottwald, γνωστότερο ως Dr Luke. Η Perry συνεργάστηκε εκτενώς με τον Dr Luke στα τρία πιο επιτυχημένα άλμπουμ της - το One of the Boys του 2008, το Teenage Dream του 2010 και το Prism του 2013 - αλλά απουσίαζε από τα επόμενα άλμπουμ της, το Witness του 2017 και το Smile του 2020. Και τα δύο γράφτηκαν και κυκλοφόρησαν μέσα στο χρονικό πλαίσιο της μακράς δικαστικής διαμάχης του με την τραγουδίστρια της ποπ, Kesha.

Εκείνη την εποχή, η δικαστική τους διαμάχη εξακολουθούσε να προκαλεί σοκ στη μουσική βιομηχανία. Τον Οκτώβριο του 2014, η Kesha είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του Dr Luke υποστηρίζοντας ότι την είχε ναρκώσει και βιάσει δύο φορές, εκτός από το να την κακοποιεί «σεξουαλικά, σωματικά, λεκτικά και συναισθηματικά». Η παρατεταμένη διαμάχη της Kesha και του Dr Luke διευθετήθηκε τελικά τον Ιούνιο του 2023.

Η επιστροφή της Perry μπορεί, επίσης, να επηρεάστηκε από έναν τοξικό συνδυασμό μισογυνισμού και ηλικιακής συμπεριφοράς που τείνει να επηρεάζει τις καλλιτέχνιδες άνω των 35 ετών: η Perry είναι τώρα 39 ετών. Με το νέο της άλμπουμ, «143», μένει να δούμε αν η καλλιτέχνιδα θα μπορέσει να σώσει μια καμπάνια θολωμένη από αρνητισμό. Η Perry δεν είναι η πρώτη ποπ σταρ που βγαίνει από τη μόδα, αλλά λίγες το έχουν κάνει τόσο ξαφνικά και τόσο θεαματικά. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τη λάτρεψαν, με τα Firework, I Kissed A Girl και Roar να γίνονται τεράστιες επιτυχίες. Σήμερα, πλέον τη θεωρούν «μεγάλη». Θα κερδίσει το στοίχημα η καλλιτέχνιδα; Αυτό μένει να φανεί στην πράξη.

