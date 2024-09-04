Katy Perry: Ερωτικό κάλεσμα και παιχνίδια στον Orlando Bloom, αφού έπλυνε τα πιάτα

Η Katy Perry αποκάλυψε ότι έκανε ερωτικό κάλεσμα και σεξουαλικά παιχνίδια στον Orlando Bloom, αφού έπλυνε τα πιάτα, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της.

Η Katy Perry καυχήθηκε ότι έκανε σεξουαλική πράξη στον αρραβωνιαστικό της, Orlando Bloom, ως έναν παιχνιδιάρικο τρόπο για να τον ανταμείψει που κάνει καλά και σωστά τις δουλειές του σπιτιού. Εύγε Orlando!

Η 39χρονη τραγουδίστρια, η οποία είναι μαζί με τον ηθοποιό του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» εδώ και οκτώ χρόνια, μίλησε για το… ερωτικό της κάλεσμα και τι την εξιτάρει σεξουαλικά. «Αν κατέβω κάτω και η κουζίνα είναι καθαρή και τα έχεις κάνει όλα, έχεις πλύνει όλα τα πιάτα, έχεις κλείσει όλες τις πόρτες του ντουλαπιού, καλύτερα να είσαι έτοιμος για να σου κάνουν έναν πεοθηλασμό», είπε η Katy Perry.

«Εννοώ λογοτεχνικά. Αυτή είναι η γλώσσα της αγάπης μου», διευκρίνισε η σταρ, η οποία εθεάθη με τον Orlando και την κόρη τους, Daisy Dove, τριών ετών, στη Νέα Υόρκη, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα -η οποία στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον Orlando «άγριο επιβήτορα»- αναφώνησε παιχνιδιάρικα: «Δεν χρειάζομαι μια κόκκινη Ferrari! Μπορώ να αγοράσω μια κόκκινη Ferrari. Απλά πλύνε πιάτα και θα έχεις τα δωράκια σου…».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2019 και την επόμενη χρονιά καλωσόρισε την κόρη του, η οποία έγινε τεσσάρων ετών τον Αύγουστο. Ο Bloom έχει, επίσης, έναν γιο με την πρώην σύζυγό του, το μοντέλο Miranda Kerr.

Πηγή: skai.gr

