Στην Κέιτ Μος είναι γνωστό ότι αρέσουν τα πάρτι. Ωστόσο, το διάσημο μοντέλο είχε μια ατυχία. Η 50χρονη Μος βρισκόταν στη γαλλική πρωτεύουσα για να γιορτάσει τα 22α γενέθλια της κόρης της μετά από μια πολυάσχολη εβδομάδα μόδας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, λοιπόν, βγήκε από το εστιατόριο Cibus όπου γινόταν το πάρτι, προκειμένου να κάνει ένα τσιγάρο. Και, δυστυχώς, εκεί την πάτησε...

Καθώς καθόταν έξω από το μαγαζί, σε μια από τις ξύλινες καρέκλες, η Κέιτ Μος έχασε την ισορροπία της και γλίστρησε από την καρέκλα... στο πεζοδρόμιο. Λίγο το ποτό, λίγο τα λόγια του παπά και το μοντέλο έγινε «ένα» με τον δρόμο. Ευτυχώς, η ίδια δεν χτύπησε, αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι φίλοι της τη βοήθησαν να σηκωθεί και στη συνέχεια γέλασαν με την αμήχανη στιγμή πριν επιστρέψουν στον χώρο.

Στην ηλικία των 14 ετών έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα και όλοι πλέον μιλούσαν γι’ αυτήν. Η Κέιτ έγινε διάσημη στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με μια γυμνόστηθη διαφήμιση τζιν του οίκου Calvin Klein, όταν ήταν μόλις 16 ετών. Έγινε συνώνυμη με την «heroin chic», αισθητική της δεκαετίας λόγω του αδύνατου κορμιού της και του ανοιχτόχρωμου δέρματός της, αλλά η ίδια χαρακτήρισε τον όρο απαίσιο.

Έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο του περιοδικού μόδας «Vogue» περισσότερες από 30 φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ενώ το 2007 το περιοδικό «TIME» την εμφάνισε ως έναν από τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Χωρίς, πραγματικά, διαλείμματα στην εικοσαετή και πλέον καριέρα της, η μητέρα ενός παιδιού είναι ένα από τα μοντέλα που έχουν εργαστεί πολύ στη βιομηχανία της μόδας.

Αντιμετώπισε, ωστόσο, ένα σημαντικό εμπόδιο το 2005, όταν φωτογραφίες εφημερίδων φέρεται να την έδειξαν να «σνιφάρει» κοκαΐνη σε στούντιο ηχογράφησης με τον τότε φίλο της, τον τραγουδιστή Pete Doherty. Το σκάνδαλο «κόστισε» στην Κέιτ Μος σημαντικά συμβόλαια με διεθνείς εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Chanel, ενώ ως γνωστόν η H&M την απέσυρε από την καμπάνια της συλλογής Stella McCartney. Κατάφερε, όμως, να κρατήσει μεγάλα συμβόλαια με τον Christian Dior και τη Rimmel και στη συνέχεια κέρδισε πίσω τη συμφωνία της με τη Chanel. Το μοντέλο έχει το δικό του πρακτορείο με την επωνυμία «Kate Moss Agency Limited». Τον Ιούλιο αποκαλύφθηκε ότι έχει, σχεδόν, τριπλασιάσει το εισόδημα των πελατών της που έχουν υπογράψει στο πρακτορείο της.

