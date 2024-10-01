Η Lady Gaga λέει ότι όλα έχουν αλλάξει από τότε που γνώρισε τον Michael Polansky. Στην πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας της «Joker» στο Λος Άντζελες, η 38χρονη νικήτρια του Grammy μίλησε στο «People» για τη συνεργασία της με τον αρραβωνιαστικό της στο τελευταίο της στούντιο άλμπουμ, «Harlequin», το οποίο λειτουργεί και ως συνοδευτικό άλμπουμ της επερχόμενης ταινίας. Ο Polanksy, 41 ετών, εργάστηκε ως συν-εκτελεστικός παραγωγός στο πρότζεκτ με τη διάσημη καλλιτέχνιδα.

«Είναι απλά η πρώτη φορά που αποφασίσαμε να μπούμε πλήρως σε αυτό και να το κάνουμε. Απλά, το ένιωσα σωστό», αναφέρει για τη συνεργασία τους. «Ήμασταν και οι δύο τόσο ενθουσιασμένοι».

Και είναι αλήθεια ότι η Lady Gaga «στάζει» μέλι για τον Michael Polansky. «Αγαπώ τόσο πολύ τον αρραβωνιαστικό μου», λέει. «Είναι ο καλύτερός μου φίλος. Είναι ο σύντροφός μου και νιώθω ότι όταν είσαι με τον καλύτερό σου φίλο, όλα αλλάζουν».

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά το 2020, όταν φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται σε ένα πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Λας Βέγκας. Επισημοποίησαν τη σχέση στο Super Bowl, στο Μαϊάμι. Τον Ιούλιο του 2024, η Gaga αποκάλυψε στον Γάλλο πρωθυπουργό, Gabriel Attal, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι ότι εκείνη και ο Polansky είναι αρραβωνιασμένοι.

@gabriel_attal Thank you Lady Gaga for your stunning performance at the opening ceremony. It was breathtaking. 🤩🫶 ♬ son original - Gabriel Attal

Το άλμπουμ των 13 τραγουδιών αποτελείται από διασκευές, εκτός από δύο πρωτότυπα τραγούδια, το «Happy Mistake» και το «Folie à Deux». «Ο Michael είναι το άτομο που θεωρούσε ότι έπρεπε να κάνω έναν νέο ποπ δίσκο. Μου είπε: ''Μωρό μου. Σε αγαπάω. Πρέπει να κάνεις ποπ μουσική''».

