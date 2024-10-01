Η Christina Aguilera έχει γίνει σκιά του εαυτού της, λένε οι θαυμαστές της, επισημαίνοντας ότι η καλλιτέχνιδα έχει χάσει πάρα πολλά κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα βίντεο που δημοσίευσε θαυμαστής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε γρήγορα «viral», με τους χρήστες να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τη δραματική «μεταμόρφωσή» της.

Ozempic is not what a girl wants or what a girl needs pic.twitter.com/UbOLt8JQXl September 30, 2024

Ενώ κάποιοι την υπερασπίστηκαν και είπαν ότι ήταν πάντα μικροκαμωμένη, άλλοι υποστήριξαν ότι μοιάζει σαν «ζόμπι». Αυτό έρχεται εν μέσω εικασιών ότι η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί συγκεκριμένο σκεύασμα αδυνατίσματος για να χάσει κιλά.

Η Aguilera έχει μιλήσει για το πώς πέτυχε την απώλεια κιλών, όπως το ότι ακολουθεί μια καλή διατροφή και όχι «σκληρές» δίαιτες. Είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «μισούσε να είναι σούπερ αδύνατη» και ότι άρχισε να αγκαλιάζει και να αγαπά τις καμπύλες της. Μετά από χρόνια αυξομειώσεων του σωματικού της βάρους, αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα υπέροχο σώμα. Το μυστικό της ήταν η αφοσίωσή της σε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή και ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης.

Όταν γέννησε τον γιο της Μαξ, η ίδια δέχτηκε τρομερό bullying για τα κιλά της. Δύο χρόνια αργότερα, άρχισε να χάνει βάρος για τον ρόλο της στην ταινία «Burlesque» του 2010.

