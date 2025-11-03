Καμίλα Καμπέγιο: Tίμησε τη γιαγιά της στο γκαλά «Dia de Muertos»

Η τραγουδίστρια Καμίλα Καμπέγιο τίμησε τη γιαγιά της, Μερσέντες Ροντρίγκεζ στο ετήσιο γκαλά Dia de Muertos (Νύχτα των Νεκρών) στο Λος Άντζελες, στο οποίο αναγνωρίζονται «πρωτοπόροι που άνοιξαν το δρόμο» για την παγκόσμια αναγνώριση της συνεισφοράς στις τέχνες των Μεξικανών και των Λατινο-Αμερικανών».

Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε ο Μεξικανο-Αμερικανός φωτογράφος Κάρλος Έρικ Λόπεζ «τίμησε τους Μεξικανούς και Λατινο-Αμερικανούς που έχτισαν τα όνειρα αυτής της πόλης καρέ-καρέ» ανέφεραν οι διοργανωτές της.

«Επειδή ο πολιτισμός μας δεν είναι απλώς μέρος της ιστορίας του Χόλιγουντ, είναι η ιστορία» σημειώθηκε σε ανάρτηση στο Instagram για την εκδήλωση.

Η τραγουδίστρια Καμίλα Καμπέγιο τίμησε τη Μερσέντες Ροντρίγκεζ με το Βραβείο Abuelita. «Είναι τιμή μας να αναγνωρίζουμε τη Μερσέντες Ροντρίγκεζ με το φετινό βραβείο Abuelita» είχε δηλώσει προηγουμένως η Λόπεζ. «Οι γιαγιάδες μας είναι η καρδιά των οικογενειών μας, οι αφηγήτριες, οι φροντιστές και οι φύλακες των παραδόσεών μας» υπογράμμισε, σύμφωνα με το THR.

«Η γιαγιά μου δεν είναι από τις γυναίκες που περιμένουν την ευτυχία να έρθει και να καθίσει στην αγκαλιά της» επαίνεσε η Καμπέγιο τη Ροντρίγκεζ που ήρθε αεροπορικώς για την εκδήλωση. «Από μικρή, ήταν η πρώτη που ερχόταν και η τελευταία που έφευγε από την πίστα και θα είναι η πρώτη που θα σας πει ότι καθώς μεγαλώνει, το πνεύμα της νιώθει μόνο νεότερο» τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στην επαγγελματική πορεία της γιαγιάς της τονίζονται ότι είναι μεταφράστρια, σεναριογράφος, διευθύνουσα σύμβουλος εταιρείας παραγωγής ταινιών, στέλεχος δισκογραφικής εταιρείας, συγγραφέας μυθιστορημάτων και άλλα. «Η γιαγιά μου κι εγώ μοιάζουμε πολύ και το συζητάμε συνέχεια. Είμαστε και οι δύο σε όλα αυτά τα πράγματα, καλλιτέχνες, συγγραφείς, υπερβολικά δραματικές, πολύ ευαίσθητες, αυταρχικές, προσκολλητικές, και βάζουμε την οικογένειά μας στο βάθρο πάνω από όλους τους άλλους» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

