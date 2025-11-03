Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου είναι μεταβατική, οπότε, ότι προκύψει αντιμετωπίστε το υπεύθυνα. Έχετε υπόψη ότι κυρίως θα επηρεαστείτε οικονομικά. Στο μεταξύ ο Άρης πλησιάζει τον Ερμή στον Τοξότη και σας επιστρατεύει στον επαγγελματικό τομέα. Η Πανσέληνος της εβδομάδας στον Ταύρο θα φέρει ιδιαίτερα περιστατικά κυρίως για να σας αφυπνίσουν. Συναισθηματικά θα κυριαρχήσει ένα μυστικοπαθές κλίμα που θα τονίσει την ανυπομονησία σας. Μην ενδώσετε παράτολμα. Φανείτε ψύχραιμοι απέναντι σε προκλητικά γεγονότα και συμπεριφορές.

Ταύρος

Ο Νοέμβριος μπαίνει επεισοδιακά με καλές και δύσκολες στιγμές. Οι πρώτες οφείλονται στην πορεία του Άρη στον Τοξότη που εξυπηρετεί τις επιδιώξεις κάποιων άλλων γύρω σας, και την πορεία των συμφερόντων σας. Η Πανσέληνος όμως πραγματοποιείται στο ζώδιό σας. Έρχονται στο φως ευχάριστες στιγμές, συναντήσεις με ανθρώπους που εκτιμάτε και βελτιώνεται μια σημαντική οικογενειακή σχέση. Για ότι θέλετε να αλλάξετε με στόχο την πρόοδό σας επιτάξτε το θάρρος και την αισιοδοξία και όχι το φόβο για την απόρριψη. Υπερασπιστείτε την δουλειά σας και ότι σχετίζεται με αυτή.

Δίδυμοι

Για εσάς η εβδομάδα έχει αντιξοότητες αλλά και επιτυχίες στον επαγγελματικό τομέα. Πλάγιοι δρόμοι ή βοηθητικοί παράγοντες ενισχύουν την εργασία ή κάποιο προορισμό σας. Η Πανσέληνος της εβδομάδας φωτίζει κάποιο παρασκήνιο, ή ελευθερώνει τις δικές σας κρυφές σκέψεις. Άρης και Ερμής στον Τοξότη σας κάνουν ευέξαπτους στην κοινωνική συμπεριφορά και χρειάζεται να είστε λίγο προσεκτικοί. Ο Δίας από τη μία φέρνει έξοδα και από την άλλη σας βοηθά να αναγνωριστείτε και να αγγίξετε τα σημεία που θέλετε σε υποθέσεις και σε προσωπικές σχέσεις.

Καρκίνος

Συγκριτικά με άλλους διευκολύνεστε αυτήν την Πανσέληνο για να βιώσετε συμπαθητικά τις μέρες αυτές που όμως θα έχουν και δύσκολες στιγμές που δεν θα πρέπει να σας διαταράξουν σε βάθος. Από την άλλη πλευρά ο Άρης με τον Ερμή στον Τοξότη, εγκαινιάζουν μια περίοδο νέων εξελίξεων τόσο στην αισθηματική σας ζωή όσο και στις κοινωνικές σας σχέσεις. Φρενάρετε το στοιχείο της βιασύνης και τονίστε το στοιχείο της διαίσθησης. Τα αγαπημένα πρόσωπα θα σας απασχολήσουν ακόμα μια φορά. Το ίδιο και η εργασία που λίγο θα βραχυκυκλώσει. Οικονομικά δεν αλλάζει η κατάσταση.

Λέων

Ο Νοέμβριος ξεκινά λίγο επεισοδιακά ή με λίγο έντονη δική σας εσωστρέφεια και δυσαρέσκεια για τον περιβάλλοντα χώρο σας. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν γεγονότα αλλά να μην έχετε αντιδράσει εσείς ως προς αυτά. Παρόλα αυτά, Ερμής και Άρης στον Τοξότη σας παρακινούν να δράσετε στους τομείς που σας ενδιαφέρουν. Η Πανσέληνος στον Ταύρο δίνει σε κάποιους την ευκαιρία να εδραιώστε θέσεις, να λειτουργήσετε καλύτερα στα αισθηματικά σας ενώ σας βοηθά να διατηρείτε ισορροπίες. Μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις και όση πίεση και αν σας ασκεί το περιβάλλον.

Παρθένος

Συγκριτικά με άλλους, αυτή την Πανσέληνο, μπορείτε να λύσετε ευκολότερα τα τρέχοντα προβλήματα σας. Παράλληλα, θα συνεχίσει να σας απασχολεί το οικονομικό, κάτι καλύτερο όμως διαμορφώνεται στο περιβάλλον σας, επικοινωνιακά και σε θέματα συνεργασίας. Πολλοί θα πάρετε αποφάσεις απαραίτητες για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, άλλοι θα έχετε συμπτώσεις που θα σας ταράξουν ή θα σας διεγείρουν, εξαρτάται την περίπτωση. Οικονομικά δεν αλλάζει πολύ η κατάσταση. Ερωτικά δεν θα σας λείψουν οι επιτυχίες.

Ζυγός

Η εβδομάδα της Πανσελήνου λειτουργεί προκλητικά για τις υποθέσεις σας και σας αναγκάζει να πάρετε θέση σε σημαντικά ζητήματα. Ο Ερμής και ο Άρης στον Τοξότη σας επιφυλάσσουν ευκαιρίες που δεν πρέπει να αφήσετε ανεκμετάλλευτες. Αρκετοί θα αναγκαστείτε να κουραστείτε περισσότερο στη δουλειά σας. Όλοι πάντως θα ταλαιπωρηθείτε λίγο αλλά αν κινηθείτε οργανωμένα θα καταφέρετε αρκετά αποτελέσματα. Μην εκτεθείτε με δηλώσεις καθώς κάποιες κουβέντες δεν θα μπορέσετε εύκολα να τις πάρετε πίσω.

Σκορπιός

Οι περισσότεροι διανύετε την περίοδο των γενεθλίων σας, ωστόσο οι μέρες είναι σημαντικές για όλους σας και κυρίως όσοι είστε γεννημένοι αυτή την εβδομάδα. Η Αφροδίτη θα παραμένει ευεργετική για τις προσωπικές σας σχέσεις, θα σας βοηθήσει να γίνετε πιο ρεαλιστές και πιο λογικοί. Το ίδιο και η Πανσέληνος που ενεργοποιεί τις φιλοδοξίες, αλλά και κάποιες καλά κρυμμένες ευαισθησίες σας. Σκοπός είναι τις μέρες αυτές να αποφύγετε κινδύνους και να αναβάλλετε αποφάσεις ή καινούργια ξεκινήματα, κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τοξότης

Ερμής και Άρης στο ζώδιό σας είναι φυσικό να προκαλούν αναστάτωση στους νευραλγικούς τομείς της ζωής σας. Οι περισσότεροι όμως είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε ακόμα και με τον συμβιβασμό που σας προτείνει η Πανσέληνος της εβδομάδας. Κατά βάθος φλέγεστε να δοκιμάσετε νέα πράγματα, να επεκτείνετε τα όριά σας, να βάλετε κάποιους ανθρώπους στη θέση τους, αλλά και να φανείτε ελαστικοί και ευγενικοί απέναντι σε κάποιους άλλους. Οι πιο έμπειροι είστε και οι πιο αποτελεσματικοί όταν πρόκειται να ξεπεράσετε εμπόδια. Μην αργείτε στις αποφάσεις σας.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα αυτή κρύβει ενδιαφέρον καθώς θα έχει σπονδυλωτές αποκαλύψεις και αρκετά ευχάριστους αιφνιδιασμούς με την Πανσέληνο να φωτίζει το περιβάλλον σταθερά και πρακτικά. Βέβαια με τον Άρη στον Τοξότη δεν θα λείψει ο αγώνας, η ένταση και κάποιες μοιραίες αναμετρήσεις σας με τρίτους. Αποφύγετε ανοικτούς πολέμους και επιστρατεύστε όση διπλωματία διαθέτετε. Αφήστε για λίγο τις αντεκδικήσεις από κάτι που σας πείραξε πολύ στο πρόσφατο παρελθόν σε προσωπικό ή σε ερωτικό επίπεδο. Οικονομικά φανείτε περισσότερο προνοητικοί και καθόλου βιαστικοί.

Υδροχόος

Η περίοδος εξακολουθεί να είναι απαιτητική στον επαγγελματικό τομέα. Παράλληλα εμφανίζονται κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις. Η Πανσέληνος της εβδομάδας σας θέλει σαφείς και αποτελεσματικούς. Η επικοινωνία, η έκφραση, οι στόχοι θα γίνουν ένα κουβάρι και πρέπει να κρατάτε γερά την άκρη του νήματος. Όσοι έχετε εμπλακεί σε ένα μυστικό ερωτικό γίγνεσθαι, προσέξτε μην μπερδευτείτε περισσότερο και παγιδευτείτε. Η δυσκολία πάντως εναλλάσσεται συνεχώς με την ευκαιρία. Φροντίστε να διαλέγετε τις σωστές στιγμές αυτό που πρέπει.

Ιχθύς

Για εσάς η εβδομάδα της Πανσελήνου είναι πιο παραγωγική σε σύγκριση με άλλους. Οι πλανητικοί συσχετισμοί βοηθούν τις επιδιώξεις σας και προωθούν τις υποθέσεις σας. Οικονομικά θα μπορέσετε να βρείτε λύσεις, επαγγελματικά όμως θα πρέπει να παλέψετε κι άλλο. Κοινωνικά κάποιοι θα σας επαινέσουν ή θα σας δελεάσουν. Μετακινήσεις, σπουδές και οικονομικοί ή επαγγελματικοί διακανονισμοί ευνοούνται αρκετά. Τέλος η ενίσχυση μιας ερωτικής σχέσης θέλει περισσότερες προσπάθειες από εσάς και συχνότερες μετακινήσεις.

Πηγή: skai.gr

