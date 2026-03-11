Κάιλι Τζένερ: Ποζάρει τόπλες και αποκαλύπτει την επιθυμία της για περισσότερα παιδιά

Η Κάιλι Τζένερ πόζαρε, ίσως, στην πιο σέξι φωτογράφισή της μέχρι σήμερα για το περιοδικό «Vanity Fair». Η σύντροφος του Τιμοτέ Σαλαμέ φωτογραφήθηκε τόπλες και ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια της. Στο εξώφυλλο τη βλέπουμε να καπνίζει, δίπλα σε μια προκλητική λεζάντα που γράφει: «Kylie on top», ενώ σε άλλη φωτογραφία ποζάρει εντελώς γυμνή, φορώντας μόνο μια κάπα και ψηλοτάκουνα.

Στη συνέντευξη που συνοδεύει τη φωτογράφιση, η δισεκατομμυριούχος και μητέρα δύο παιδιών παραδέχεται ότι θέλει να αποκτήσει κι άλλα παιδιά. Η Κάιλι είναι ήδη μητέρα της επτάχρονης Stormi και του γιου της Aire, από τη σχέση της με τον μουσικό Travis Scott, ενώ ο Τιμοτέ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να γίνει πατέρας.

«Θέλω πλέον να επικεντρωθώ απλώς σε εμένα, στις επιχειρήσεις μου, στη δουλειά μου, να ταξιδεύω με τα παιδιά μου, να απολαμβάνω τον χρόνο μαζί τους και μετά… ναι, θέλω να κάνω κι άλλα παιδιά», ανάφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια μίλησε, επίσης, για τη «διασκεδαστική» σχέση της, όπως τη χαρακτήρισε, με τον πρωταγωνιστή του «Wonka», Τιμοτέ Σαλαμέ.

Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για τον ρόλο του στο «Marty Supreme» και έκανε μια πολύ δημόσια δήλωση αγάπης προς τη σύντροφό του. Στο ερώτημα του δημοσιογράφου αν είναι διασκεδαστικό να σε αναφέρει κάποιος δημόσια πάνω στη σκηνή, η ίδια απάντησε: «Φυσικά». Στην ίδια συνέντευξη, η αδελφή της, Κένταλ Τζένερ, μίλησε για την εξέλιξή της, τονίζοντας πόσο έχει ωριμάσει μπροστά στα μάτια του κοινού μετά από χρόνια προβολής στο ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians».

Όπως εξήγησε, οι δύο αδελφές έμαθαν με τον χρόνο να προστατεύουν όσο μπορούν την ιδιωτική τους ζωή, παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που συνοδεύει την οικογένειά τους. Η Κένταλ ανέφερε ότι έχει δει μια όμορφη και ουσιαστική εξέλιξη στην Κάιλι, η οποία πλέον φαίνεται να έχει βρει τον εαυτό της και να βρίσκεται σε μια πιο ώριμη φάση της ζωής της.

Τόνισε επίσης ότι η Κάιλι έγινε μητέρα σε πολύ νεαρή ηλικία, κάτι που την ανάγκασε να ωριμάσει πιο γρήγορα. Από την πλευρά της, η Κάιλι παραδέχθηκε πως κανείς στην οικογένεια δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο μεγάλο φαινόμενο θα γινόταν το σόου, αφού όταν ξεκίνησε ήταν μόλις εννέα ετών.

“I imagine [Kylie] playing with her beauty like a producer in a recording studio,” Schiaparelli creative director Daniel Roseberry tells Vanity Fair. “She’s turning the bass up, the treble down, cranking the volume at this part, adding distortion in this moment. But whatever it… pic.twitter.com/bsWwhZAn0g — VANITY FAIR (@VanityFair) March 11, 2026

