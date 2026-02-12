Η Κάιλι Τζένερ σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση για τη νέα καμπάνια Skims - Εντυπωσιακή…

Η Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε την αδελφή της, Κάιλι Τζένερ, για τη νέα καμπάνια εσωρούχων της Skims, με τη μεγιστάνα του μακιγιάζ να αναδεικνύει τις καμπύλες της φορώντας βαμβακερά σετ της σειράς «Everyday Cotton». Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε ορισμένες από τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια πήραν φωτιά. Μέλη της οικογένειας αλλά και χιλιάδες θαυμαστές έσπευσαν να την επαινέσουν για τη συγκεκριμένη φωτογράφιση. Δεν έλειψαν και τα σχόλια που αναφέρονταν στην προσωπική της ζωή, με έναν θαυμαστή να γράφει: «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι τυχερός!», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Ελπίζω ο ‘’Timmy’’ να μπορεί να παλέψει», αναφερόμενος φυσικά στον σύντροφό της.

Αν και όλα τα μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς φορώντας Skims, η Κάιλι Τζένερ έχει ποζάρει επίσημα για την εταιρεία μόλις δύο φορές στο παρελθόν. Παράλληλα, η Κιμ Καρντάσιαν πρωταγωνιστεί και η ίδια σε βίντεο για τη νέα σειρά. Σε αυτό, αποκαλύπτει με χιούμορ: «Μπορώ να σου πω ένα μυστικό; Παλιά δεν φορούσα ποτέ εσώρουχα. Αλλά η Skims άλλαξε τα πάντα».

Σε δελτίο Τύπου της εταιρείας, η ομάδα της Skims σημειώνει πως η συλλογή «αναδεικνύει κομμάτια που έχουν σχεδιαστεί για να φοριούνται, να αγαπιούνται και να ζουν κάθε μέρα». Η Κιμ Καρντάσιαν προσθέτει: «Τα καθημερινά σου σουτιέν και εσώρουχα πρέπει να είναι τόσο προσεκτικά επιλεγμένα όσο όλα τα άλλα ρούχα της ντουλάπας σου. Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται περισσότερα βασικά είδη, χρειάζονται καλύτερα».

