Μίκι Ρουρκ: Η δραματική έξωση από το σπίτι του στο Λος Άντζελες

Ο Μίκι Ρουρκ έχασε επίσημα το ενοικιαζόμενο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το μέσο «Page Six» αποκαλύπτουν ότι η πρώην κατοικία του στην Drexel Ave. επέστρεψε πλέον στον έλεγχο του ιδιοκτήτη της, Eric T. Goldie.

Η απόφαση κατατέθηκε τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026, στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες -ερήμην του ηθοποιού- πράγμα που σημαίνει ότι ο πρώην συμμετέχων του «Celebrity Big Brother» πιθανότατα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Mickey Rourke's rental agreement canceled by California court after actor defaults in eviction case. https://t.co/uCOb0Dxirp — Entertainment Weekly (@EW) March 11, 2026

Σύμφωνα με την αγωγή, η δικαστική εντολή αφορούσε την «κατοχή» του σπιτιού και όχι την επιδίκαση αποζημιώσεων. Ο ιδιοκτήτης απαιτούσε από τον ηθοποιό να εγκαταλείψει το σπίτι μέσα σε τρεις ημέρες ή να πληρώσει 59.100 δολάρια σε οφειλόμενα ενοίκια. Ο 73χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε τον Ιανουάριο να απομακρύνει προσωπικά του αντικείμενα από το σπίτι.

Πριν από κάποιο διάστημα είχε, επίσης, δημιουργηθεί μια καμπάνια GoFundMe στο όνομα του Μίκι Ρουρκ, με στόχο τη συγκέντρωση 100.000 δολαρίων για να αποφευχθεί η έξωση. Ωστόσο, ο ηθοποιός αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με αυτή τη συγκέντρωση χρημάτων. Σε βίντεο στο Instagram τον Ιανουάριο δήλωσε ότι είναι «μπερδεμένος» και «εκνευρισμένος», τονίζοντας ότι δεν ζήτησε «καμία καταραμένη φιλανθρωπία».

Mickey Rourke officially kicked out of LA home after desperately trying to avoid eviction https://t.co/ZwKGpvHPj9 pic.twitter.com/ta33fkki7G — Page Six (@PageSix) March 11, 2026

Η μάνατζέρ του, Kimberly Hines, δήλωσε στο TMZ τον Ιανουάριο ότι, παρά τις πολλές επαγγελματικές προτάσεις, ο Ρουρκ δεν δέχεται να δουλέψει για λιγότερα από 200.000 δολάρια την ημέρα.

«Είναι πλούσιος και φτωχός ταυτόχρονα, αν βγάζει νόημα», είπε πηγή στην «Daily Mail» για την οικονομική κατάστασή του, επισημαίνοντας ότι «έζησε τη ζωή ενός ροκ σταρ με πολλά ναρκωτικά και αλκοόλ όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ευκαιρίες να κερδίσει μεγάλα ποσά από ταινίες και reality shows, αλλά τα ξοδεύει τόσο γρήγορα που επιστρέφει στο μηδέν».

Πηγή: skai.gr

