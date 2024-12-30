Φαίνεται ότι η κόντρα και η δικαστική διένεξη μεταξύ της Blake Lively και του Justin Baldoni θα συνεχιστεί και με την έλευση της νέας χρονιάς και μάλιστα με «πικάντικες» αποκαλύψεις.

Ο ηθοποιός-σκηνοθέτης του «It Ends with Us», Justin Baldoni, και πολλοί συνεργάτες του ετοιμάζονται να καταθέσουν ανταγωγή εναντίον της Blake Lively, όταν ανοίξουν τα δικαστήρια στις 2 Ιανουαρίου. Μάλιστα, ο δικηγόρος του Baldoni, Bryan Freedman, υποσχέθηκε ότι το περιεχόμενο της αγωγής θα σοκάρει τους πάντες.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για το πότε ή πόσες αγωγές θα καταθέσουμε, αλλά όταν καταθέσουμε την πρώτη μας αγωγή, θα σοκάρει όλους όσοι έχουν χειραγωγηθεί, ώστε να πιστέψουν μια αποδεδειγμένα ψευδή αφήγηση», δήλωσε ο δικηγόρος στο «Deadline».

Justin Baldoni's lawyer says his countersuit against Blake Lively will 'shock everyone' https://t.co/9mRYDNzfcH pic.twitter.com/xL2uzQGNFc — Daily Mail Online (@MailOnline) December 30, 2024

Ο Freedman δήλωσε ότι το περιεχόμενο της αγωγής «θα υποστηρίζεται από πραγματικά στοιχεία και θα λέει την πραγματική ιστορία» για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μεταξύ των δημιουργών και των αντίστοιχων ομάδων δημοσιότητας.

«Σε πάνω από 30 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος, δεν έχω δει ποτέ αυτό το επίπεδο ανήθικης συμπεριφοράς που τροφοδοτείται σκόπιμα μέσω της χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης», σημείωσε ο ίδιος. «Μου θυμίζει αυτό που προσπάθησε να κάνει το NBC με τη Megyn Kelly και τη Gabrielle Union και όλοι ξέρουμε πώς κατέληξε. Αναμείνατε…».

Σε δήλωσή της στους «New York Times» σχετικά με την αγωγή της, η Lively ανέφερε: «Ελπίζω ότι η νομική μου δράση θα συμβάλει στο να αποκαλυφθούν αυτές οι σκοτεινές τακτικές αντιποίνων που χρησιμοποιούνται για να βλάψουν όσους τολμούν να μιλούν για κακή συμπεριφορά και θα βοηθήσει στην προστασία άλλων που μπορεί να γίνουν στόχος».

Μήνες μετά τις φήμες για παρασκηνιακές διχόνοιες στα γυρίσματα της μεταφοράς του μυθιστορήματος της Colleen Hoover, η 37χρονη ηθοποιός, Blake Lively, έκανε αγωγή στον ηθοποιό και σκηνοθέτη της ταινίας, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση. Η ίδια ισχυρίζεται ότι ο συμπρωταγωνιστής της της προκάλεσε «σοβαρή συναισθηματική οδύνη». Η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες και όλοι αναμένουν με ενδιαφέρον τις νέες αποκαλύψεις…

Πηγή: skai.gr

