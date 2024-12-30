Η διάσημη Ισραηλινή ηθοποιός, Gal Gadot, αποκάλυψε ότι τον περασμένο Μάρτιο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση θρόμβου στον εγκέφαλό της, λίγο μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της.

Η 39χρονη «Wonder Woman» βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με θρόμβο στον εγκέφαλο. Η ίδια αποκάλυψε ότι υπέφερε από αφόρητους πονοκεφάλους που την καθήλωσαν στο κρεβάτι.

«Τελικά υποβλήθηκα σε μαγνητική τομογραφία και η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Μέσα σε μια στιγμή, η οικογένειά μου συνειδητοποιήσαμε πόσο ‘’εύθραυστη’’ μπορεί να είναι η ζωή», έγραψε η ηθοποιός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έχει πάνω από 133,6 εκατ. followers στο Instagram.

Και συνέχισε: «Ήταν μια έντονη υπενθύμιση του πόσο γρήγορα όλα μπορούν να αλλάξουν και εν μέσω μιας δύσκολης χρονιάς το μόνο που ήθελα ήταν να ζήσω. Σπεύσαμε στο νοσοκομείο και μέσα σε λίγες ώρες υποβλήθηκα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση».

Η Gadot πρόσθεσε: «Η κόρη μου, η Ori, γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή της αβεβαιότητας και του φόβου. Το όνομά της, που σημαίνει ‘’το φως μου’’, δεν επιλέχθηκε τυχαία. Πριν από το χειρουργείο, είπα στον Jaron ότι όταν θα ερχόταν η κόρη μας, θα ήταν το φως που θα με περίμενε στην άκρη αυτού του τούνελ».

Τέλος, η Gal Gadot είπε ότι η περιπέτεια αυτή τη δίδαξε τόσα πολλά. «Είναι ζωτικής σημασίας να ακούμε το σώμα μας και να εμπιστευόμαστε αυτό που μας λέει. Ο πόνος, η δυσφορία ή ακόμα και οι ανεπαίσθητες αλλαγές συχνά έχουν βαθύτερο νόημα και το να είστε συντονισμένοι με το σώμα σας μπορεί να σας σώσει τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

