Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς φαίνεται να είστε αρκετά εκνευρισμένοι, αλλά και δυναμικοί και οργανωτικοί και αυτό θα μπορέσει να είναι αρκετά επωφελές για την επαγγελματική σας πρόοδο. Φροντίστε, λοιπόν, να διοχετεύετε τη δραστηριότητα σας εκεί που θα αξιοποιηθεί πραγματικά και θα σας οδηγήσει πιο κοντά στους στόχους σας. Μην προσπαθήσετε να «οργανώσετε» τους άλλους σύμφωνα με τις απόψεις σας, γιατί το πιθανότερο είναι να οδηγήσετε σε αδιέξοδο μια σχέση φιλίας ή συνεργασίας που αυτή την στιγμή σας είναι χρήσιμη. Ενεργήστε με φρόνηση και ρεαλισμό για ένα προσωπικό σας ζήτημα και μην αφήνετε να σας παρασύρει η ευαισθησία και η παρόρμησή σας.

Ταύρος

Με την είσοδο του 2025 είναι καιρός να βάλετε σε ένα δρόμο τα οικονομικά σας που χρειάζονται γενική αναδιοργάνωση, αλλά μην βιαστείτε να κάνετε τίποτα ριψοκίνδυνο αυτές τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Σκεφτείτε καλά πριν πάρετε κάποια απόφαση για επενδύσεις ή δάνεια και μην αφήνετε στην τύχη τυχόν περιουσιακά θέματα. Στην εργασία σας υπάρχουν ακόμα ευθύνες και δυσκολίες, αλλά αν αποφασίσετε να έχετε υπομονή με τους συνεργάτες σας και ευελιξία στις απόψεις σας όλα θα διορθωθούν και όλοι θα μείνουν ευχαριστημένοι. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην βρεθείτε αντιμέτωποι με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο σας, αλλά αντίθετα να επωφεληθείτε από τις γνωριμίες που έχετε για να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια.

Δίδυμοι

Η ανάγκη σας να επικοινωνήσετε και να σας καταλάβουν μπορεί να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε μια σχέση που είχε, ως τώρα, υποφέρει από αμοιβαίες παρεξηγήσεις, αλλά και να σας οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα αν αφεθείτε στην παρόρμηση και στη διάθεσή σας να πείτε αυτά που νιώθετε χωρίς να υπολογίσετε και τη διάθεση ή τα προβλήματα των άλλων. Εκτός από αυτόν τον τομέα που απαιτεί υπομονή και σκέψη, υπάρχουν πολλά που πρέπει να βάλετε σε τάξη. Μια βελτίωση στα οικονομικά σας θα είναι εφικτή, αν επωφεληθείτε από μια επαγγελματική ευκαιρία και αν αποφασίσετε να κουραστείτε περισσότερο για ένα χρονικό διάστημα.

Καρκίνος

Οι ιδέες σας, οι σκέψεις σας και γενικά η επικοινωνία σας θα υποστούν μια ξαφνική ένταση και πιθανή αναστάτωση με την είσοδο της νέας χρονιάς. Θέματα ή και σχέδια τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το σπίτι ή την αίσθησή σας για ασφάλεια θα αποτελέσουν τη βασική αιτία για οποιαδήποτε σύγκρουση ή για αντικείμενο σοβαρής και έντονης συζήτησης. Ακόμα, υπάρχει πιθανότητα ξαφνικής αναστάτωσης από ένα γράμμα ή τηλέφωνο μέσα στον χώρο της ενασχόλησής σας. Είναι μια περίοδος όπου οι σχέσεις σας με τους άλλους θα περάσουν μια ιδιαίτερη ένταση. Προσπαθήστε να θέσετε κάτω από προσωρινό έλεγχο τα συναισθήματά σας και αποφεύγετε τις οποιεσδήποτε συναλλαγές με τους άλλους.

Λέων

Με την είσοδο του 2025, οι καθημερινές συνήθειες, οι υποχρεώσεις και οι πολύ κοντινές σχέσεις θα βρεθούν κάτω από μια ένταση. Θα βρείτε τον εαυτό σας να αναζητάει συναισθηματική ελευθερία από κάποια σχέση, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τον σύντροφο της ζωής σας, τον συνεργάτη σας ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας. Αυτή είναι η εποχή όπου θα επιχειρήσετε κάποια μορφή «επανάστασης» εναντίον του κατεστημένου τρόπου ζωής σας. Αυτό όμως θα παρουσιάσει σε ορισμένες περιπτώσεις μια σειρά από δυσκολίες που -όπως φαίνεται- θα τις ξεπεράσετε έστω και αν υπάρξουν συνέπειες. Φαίνεται πως είστε αποφασισμένοι για όλα.

Παρθένος

Οι συνθήκες εργασίας σας πολύ πιθανό να αλλάξουν και αυτό που ονομάζεται ρουτίνα να μεταβληθεί οριστικά. Αυτή η πρώτη εβδομάδα της χρονιάς δεν είναι και τόσο εύκολη διότι συμπεριλαμβάνει πολλές αναστατώσεις ή σκαμπανεβάσματα. Οι αλλαγές στο σπίτι ή στη δουλειά σας θα θεωρηθούν απαραίτητες. Πολλά πράγματα που σχεδιάζατε θα γίνουν κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες από ότι περιμένατε και πολύ πιθανόν με ένα τρόπο που θα είναι αδύνατο να επέμβετε. Το οριστικό τέλος κάποιας σχέσης είναι πολύ πιθανό. Ένταση και ξαφνική δυσαρέσκεια θα υπάρξει επίσης με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Πιθανά προβλήματα με την υγεία ή τις σχέσεις σας.

Ζυγός

Ευκαιρίες και νέες δυνατότητες σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο σας παρουσιάζονται στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Η διάθεση σας είναι καλύτερη και αυτό έχει σαν συνέπεια μια γενικότερη βελτίωση στις σχέσεις σας με τους άλλους. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή ενέργεια αναλάβετε είναι πολύ πιθανό να την οδηγήσετε σε θετικά και οριστικά οφέλη για την πλευρά σας. Συντροφικότητα, συνεταιρισμοί ή ενωμένες προσπάθειες με τους άλλους σας ευνοούν ιδιαίτερα. Η ενεργητικότητα και αυτοπεποίθησή σας είναι ανεβασμένες, κάτι που θα γίνεται εύκολα παραδεκτό και από τους άλλους που βρίσκονται γύρω σας.

Σκορπιός

Πολλή κίνηση και υπερένταση προβλέπεται για τους περισσότερους από εσάς στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Έχετε την τάση να βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα, να μιλάτε ή να κάνετε κάποια πράγματα που θα σας κάνουν να μετανιώσετε αργότερα. Μπορεί να αποφασίσετε εντελώς ξαφνικά να ενεργοποιηθείτε σε κάποια ιδέα ή σχέδιο που σκεφτόσασταν και που μπορεί να είναι θετικό για εσάς, αρκεί όμως να μην βιαστείτε και να λάβετε υπ' όψιν την άποψη κάποιων που θα προσπαθήσουν να σας συμβουλέψουν. Αυτές τις ημέρες ίσως γίνετε περισσότερο ευαίσθητοι για μικροπράγματα, εριστικοί ή σαρκαστικοί με τους άλλους πράγμα που θα σας φέρει σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους.

Τοξότης

Στο ξεκίνημα του 2025 καλείστε να οργανώσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα που είναι έντονη αυτή την περίοδο. Παράλληλα, αισθάνεστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, θερμόαιμοι και ανυπόμονοι και αυτό σας οδηγεί σε προστριβές ή έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις με τους άλλους και καθόλου απίθανο με τον εαυτό σας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σας ή τα μέλη της οικογένειάς σας, φαίνεται πως σας προκαλούν με τη στάση τους και εσείς δεν διστάζετε να ανταποδώσετε. Ακόμα, άλυτα θέματα και συναισθήματα που έχουν τις ρίζες τους στο άμεσο παρελθόν είναι πιθανό να βγουν στην επιφάνεια και να πυροδοτήσουν συναισθηματικά ξεσπάσματα και βίαιες πράξεις.

Αιγόκερως

Οι ερωτικές και αισθηματικές σας σχέσεις θα περάσουν μέσα από μια περίοδο αλλαγών στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς. Σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση ένα είδος αναγέννησης θα της δώσει μια καινούργια κατεύθυνση. Σε μια άλλη περίπτωση μια πραγματική ένταση στα συναισθηματικά μπορεί να παρατηρηθεί, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή διακοπή ή και χωρισμό. Καταστάσεις, οι οποίες πολύ πιθανόν να είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σπίτι ή τους συγγενείς, θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την αίσθησή σας για αισθηματική ανεξαρτησία. Κάτι που πολύ πιθανόν να αλλάξει τη συμπεριφορά σας απέναντι στους άλλους ή να σας κάνει υπερβολικά ευερέθιστους.

Υδροχόος

Μπορεί να είστε ισχυρογνώμονες ή και πολύ πειστικοί αυτή την περίοδο, αλλά μην προσπαθείτε να επηρεάσετε τους άλλους που δεν ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέτε και προσπαθήστε να αποφύγετε να γίνεστε δογματικοί και άκαμπτοι στον τρόπο που σκέπτεστε. Μπορεί επίσης να συναντήσετε άτομα που προσπαθούν εκείνα να σας πείσουν για την άποψή τους. Να προσέχετε πολύ το είδος των συζητήσεων που υποθετικά παρέχουν πληροφορίες και ανταλλαγή ιδεών, αλλά στην πραγματικότητα έχουν σκοπό να σας πείσουν για κάποια συγκεκριμένη άποψη. Επωφεληθείτε από μικρές ευκαιρίες να δημιουργήσετε καινούργιες προοπτικές προόδου και να αναγνωριστείτε στο κοινωνικό και επαγγελματικό σας περιβάλλον.

Ιχθύς

Το ξεκίνημα του 2025 σας βρίσκει πιο αποφασισμένους αλλά και πιο ευάλωτους σε σχέσεις και καταστάσεις. Ωστόσο, οι σχέσεις με τους άλλους θα γίνουν πιο αυθεντικές τουλάχιστον σε θέματα επικοινωνίας και θα αναζητάτε να ακούσετε, να ενημερωθείτε αλλά και να μεταβιβάσετε καινούργια πράγματα και απόψεις. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να βρείτε κάποιους καινούργιους φίλους που θα καλύπτουν περισσότερο τις ανάγκες σας. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για ιδέες, ανταλλαγή απόψεων ή συναλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι ίδιες αναζητήσεις θα γίνουν έντονες και στις πολύ προσωπικές σας σχέσεις.

