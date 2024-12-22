Ο Justin Baldoni παραδέχτηκε στο παρελθόν ότι είχε μια «ανθυγιεινή» σχέση με το πορνό σε μια συνέντευξη που ήρθε ξανά στην επιφάνεια εν μέσω των καταγγελιών της Blake Lively για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του.

«Με μύησαν στο πορνό όταν ήμουν 10 ετών. Πολύ πριν καταλάβω πώς μπορώ να έχω στύση ή τι συμβαίνει στο σώμα μου», είχε πει ο ίδιος σε ένα επεισόδιο του podcast «A Life of Greatness» της Sarah Grynberg.

«Ήταν, ξέρετε, όπως κάθε νεαρό αγόρι που βλέπει για πρώτη φορά το στήθος των γυναικών. Είναι συναρπαστικό επειδή πλέον είναι εκτός κουλτούρας μας όλο αυτό το πράγμα. Πηγαίνεις σε μέρη όπως η Αφρική και διάφορες φυλές και το στήθος είναι το στήθος. Το έχουμε σεξουαλικοποιήσει αυτό το πράγμα, οπότε, φυσικά, γίνεται συναρπαστικό και ενδιαφέρον και λες: ‘’Θεέ μου, στήθη’’. Και μετά, ξέρετε, οι ορμόνες αρχίζουν να οργιάζουν».

Ο 40χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης του «It Ends With Us» είπε ότι «αναζητούσε καταφύγιο» στο πορνό όταν ένιωθε μόνος, εγκαταλελειμμένος ή πληγωμένος. «Ανακάλυψα, κατά τη διάρκεια της ζωής μου, ότι κοίταζα εικόνες και βίντεο με γυμνές γυναίκες όταν αισθανόμουν άσχημα για τον εαυτό μου», παραδέχτηκε ο Baldoni και πρόσθεσε: «Και ήξερα ότι ήταν ένα θέμα για μένα όταν έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν θέλω να το κάνω αυτό».

Τα σχόλια του Baldoni σχετικά με το πορνό ήρθαν στην επιφάνεια, μετά την καταγγελία της Lively για σεξουαλική παρενόχληση από τον συμπρωταγωνιστή της στο «It Ends With Us», ενώ η ίδια ισχυρίζεται ότι ο Justin Baldoni κατέστρωσε ολόκληρο σχέδιο για να «καταστρέψει» τη φήμη της.

Σύμφωνα με τους «New York Times», η αγωγή -η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024- περιλαμβάνει «χιλιάδες σελίδες μηνυμάτων κειμένου και email» που η Lively απέκτησε μέσω κλήτευσης.

Σε ένα μήνυμα που φέρεται να στάλθηκε στις 2 Αυγούστου, ένας δημοσιογράφος που συνεργαζόταν με το στούντιο και τον Baldoni έγραψε σε έναν ειδικό σε θέματα διαχείρισης κρίσεων: «Θέλει να αισθάνεται ότι μπορεί να θαφτεί». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Jed Wallace, ηγήθηκε μιας ψηφιακής στρατηγικής που, εν μέρει, ενίσχυε τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον σκοπό τους. Με απλά λόγια, να ενισχύσουν την εικόνα του Baldoni και να «θάψουν» την ηθοποιό.

Σε επιπλέον μηνύματα κειμένου, ο Baldoni φέρεται να ενθάρρυνε την ομάδα δημοσίων σχέσεων και να υποδείκνυε συγκεκριμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να χρησιμοποιηθούν. Στις 15 Αυγούστου, πρότεινε να «αντιστραφεί η αφήγηση» σε μια θετική ιστορία για τη Lively και τον σύζυγό της, Ryan Reynolds, «χρησιμοποιώντας τα ίδια τους τα λόγια εναντίον τους».

Ο δικηγόρος του Baldoni, Bryan Freedman, έκανε λόγο για «ψευδείς, εξωφρενικές και σκόπιμα πρόστυχες» κατηγορίες της Lively σε δήλωσή του στο «Us Weekly». Ο δικηγόρος, επίσης, ισχυρίστηκε, ότι η Lively έθεσε «πολλαπλές απαιτήσεις και απειλές» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, μεταξύ των οποίων «απειλώντας να μην εμφανιστεί στα γυρίσματα, απειλώντας να μην προωθήσει την ταινία, οδηγώντας τελικά στην καταστροφή της κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας της, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της».

Σε δήλωσή της στους New York Times σχετικά με την αγωγή της, η Lively ανέφερε: «Ελπίζω ότι η νομική μου δράση θα συμβάλει στο να αποκαλυφθούν αυτές οι σκοτεινές τακτικές αντιποίνων που χρησιμοποιούνται για να βλάψουν όσους τολμούν να μιλούν για κακή συμπεριφορά και θα βοηθήσει στην προστασία άλλων που μπορεί να γίνουν στόχος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.