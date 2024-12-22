Η κόρη του Μίχαελ Σουμάχερ, Gina-Maria, ανακοίνωσε μέσω του Instagram πως τον Απρίλιο περιμένει το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου η κόρη του μύθου της Φόρμουλα 1 παντρεύτηκε τον επί οκτώ χρόνια αγαπημένο της, Iain Bethke, στη Μαγιόρκα. Η «Bild» έβαλε τις ημερομηνίες κάτω και κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Τζίνα όταν είπε το «ναι» κουβαλούσε ήδη το «τρυφερό»… μυστικό. Ωστόσο, η οικογένεια Σουμάχερ πιθανόν να ακούσουν και δεύτερη χαρμόσυνη είδηση. Ο γιος τους Μικ ετοιμάζεται να φορέσει γαμπριάτικο κοστούμι έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του Λάιλα με την οποία είναι ζευγάρι τον τελευταίο χρόνο.

Πληροφορίες της «Bild» αναφέρουν πως η Λάιλα έχει ήδη επισκεφτεί τον μέλλοντα πεθερό της, Μίχαελ. Η οικογένεια Σουμάχερ μεγαλώνει αλλά τα ερωτηματικά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Μίχαελ παραμένουν αναπάντητα.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του, η Κορίνα εκμυστηρεύτηκε: «Δεν κατηγόρησα τον Θεό για ό,τι συνέβη. Είναι πάντα τρομερό να αναρωτιέσαι γιατί εμείς; Γιατί ο Μίχαελ; Γιατί όμως συμβαίνει αυτό και σε άλλους; Μου λείπει κάθε μέρα. Αλλά είναι εδώ.

Είναι διαφορετικός, αλλά είναι εδώ και αυτό μας δίνει δύναμη. Είμαστε μαζί, ζούμε μαζί στο σπίτι. Υποβάλλεται σε θεραπεία. Κάνουμε τα πάντα για να βελτιώσουμε την κατάστασή του και να τον κάνουμε να νιώσει σαν την οικογένειά μας, τον δεσμό μας».

