Για τον Στέφανο Κασσελάκη και τα όσα έγιναν με τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε, μεταξύ άλλων, ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης ηγήθηκε της αντιπολίτευσης σε λιγότερο από ένα μήνα, οπότε όντως ήταν μια χρονιά με πολλές δυσκολίες από όλες τις απόψεις. Αλλά καθώς προχωράμε και κάνουμε έναν απολογισμό της περσινής χρονιάς, πιστεύω ότι και οι δύο μάθαμε πολλά τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μάθαμε πολλά για εμάς τους ίδιους, αλλά παραμείναμε πιστοί στους εαυτούς μας», ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο MEGA.

Για τη φρενίτιδα των ΜΜΕ γύρω από το πρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη, με τις κάμερες να παρακολουθούν κάθε τους βήμα και κίνηση, ο κ. Τάιλερ ΜακΜπέθ δήλωσε πως δεν περίμενε να πάρει τέτοια διάσταση.

«Περιμέναμε να συμβούν τέτοια πράγματα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ ακριβώς τι θα συμβεί, γιατί είμαστε ξένοι και πολύ φρέσκοι σε αυτή τη χώρα. Ο Στέφανος ήρθε στην πολιτική σκηνή, σχεδόν, απρόσκλητος και μετά όλη η προσοχή στράφηκε πάνω του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Και οι δύο είχαμε την επιθυμία να παλέψουμε για τους στόχους μας από την αρχή. Κι όπως έχουμε πει με τον Στέφανο, ήξερε ότι έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει κι εγώ πίστεψα σε αυτόν. Του είχα πει ''αν αποφασίσεις να κατέβεις για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να το κάνουμε, γιατί εκείνη τη στιγμή είχα πιστέψει ότι θα κέρδιζε και όλο αυτό θα είχε διάρκεια''».

Ο σύζυγος του κ. Κασσελάκη ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα. «Πάντα βλέπω τον εαυτό μου ως χαμαιλέοντα, είτε στην Αμερική είτε οπουδήποτε αλλού. Απολαμβάνω την πρόκληση. Είμαι 33 χρόνων και ο Στέφανος 36. Είμαστε νέοι, είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρουμε μεγάλες, τολμηρές αποφάσεις και να κάνουμε θυσίες για να κάνουμε καινοτόμα πράγματα».

Για την επιχειρηματική του δραστηριοποίηση και το γυμναστήριο που πρόκειται να ανοίξει, αποκάλυψε πως ήταν ήδη στα σκαριά, προτού ο Στέφανος Κασσελάκης μπει στην πολιτική.

Για όσα έχουν συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος ανέφερε: «Τώρα που βλέπω τι συνέβη την προηγούμενη χρονιά, καταλαβαίνω ότι υπήρξε μία στιγμή που στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελαν να καταλάβουν και να χωνέψουν τι είχε γίνει στις δύο τελευταίες εθνικές εκλογές που οδήγησαν τον Στέφανο στη θέση του προέδρου. Συνεπώς, δεν είμαι σίγουρος ότι είχαν πραγματικά αποδεχτεί και συνειδητοποιήσει ότι είχαν ένα νέο αρχηγό και ότι η βάση του κόμματος είχε αποφασίσει ότι θέλει μία νέα αντίληψη για το κόμμα. Από την αρχή δεν τον είχαν αποδεχτεί στη θέση του αρχηγού κόμματος», επισήμανε.

«Το δε κόμμα δεν είχε κάνει την αυτοκριτική του αναφορά με τις απώλειες που είχαν στις δύο τελευταίες εθνικές εκλογές. Για μένα όλο αυτό δεν ήταν έκπληξη και είχαμε μιλήσει εκτενώς για το θέμα αυτό μεταξύ μας. Το κόμμα συνέχιζε να έχει ενστάσεις, η βάση είχε διαφορετική άποψη και επιθυμία, και αυτά τα δύο δεν ταυτίστηκαν ποτέ και είδαμε όλα αυτά που οδήγησαν στην ίδρυση ενός νέου κόμματος».

Ο κ. Τάιλερ ΜακΜπεθ είπε ότι είναι σίγουρος ότι ο Στέφανος Κασσελάκης μπορεί και θα γίνει μια μέρα ο επόμενος πρωθυπουργός. «Είμαι βέβαιος», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε και πώς ένιωσε όταν τον συνάντησε για πρώτη φορά. «Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά με είχε ενθουσιάσει από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και όσο καλύτερα τον γνωρίζω τόσο πιο πολύ με ιντριγκάρει και τον ερωτεύομαι», κατέληξε.

