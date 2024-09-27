Ο Τζόνι Ντεπ επεφύλαξε έκπληξη σε παιδιά που νοσηλεύονται σε πτέρυγα νοσοκομείου, όταν εμφανίστηκε ντυμένος με τη στολή του χαρακτήρα που υποδύεται στην κινηματογραφική σειρά «Pirates Of The Caribbean» (Οι Πειρατές της Καραϊβικής).

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ επανέλαβε τον ρόλο του ως καπετάνιος Τζακ Σπάροου κάνοντας χαρούμενα τα παιδιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ντονόστια στην Ισπανία, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

🎬 Así ha sido la visita de Johnny Depp al Hospital Donostia



🏥 El actor estadounidense, vestido de Jack Sparrow, ha aparecido por sorpresa en la planta de Pediatría y Oncología 👉🏼 https://t.co/ZecISKrFSS #72SSIFF pic.twitter.com/Ux6hyTHkRs — Noticias de Gipuzkoa (@NotGip) September 26, 2024

Η ταινία «Modi – Three Days On The Wing Of Madness» την οποία σκηνοθέτησε ο Τζόνι Ντεπ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ την Τρίτη.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μελών του προσωπικού, ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζόνι Ντεπ συζήτησε και έπαιξε με τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και πόζαρε για φωτογραφίες με τους νεαρούς θαυμαστές του.

Desde Osakidetza, y especialmente desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia, nos gustaría trasmitir un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía, así como a @sansebastianfes por haber facilitado esta visita #72SSIFF #osakidetza pic.twitter.com/878iZ9y89r — OSI Donostialdea ESI (@DonostiakoOsp) September 26, 2024

«Όλο το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ντονόστια, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας στον Τζόνι Ντεπ για τον χρόνο του, την υποστήριξή του και την ενέργειά του, καθώς και στο @sansebastianfes που διευκόλυνε αυτή την επίσκεψη» αναφέρεται στην ανάρτηση στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

