Johnny Depp: Ντύθηκε Τζακ Σπάροου και επισκέφθηκε μικρούς ασθενείς σε νοσοκομείο στην Ισπανία (video-φωτό)

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ έκανε χαρούμενα τα παιδιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ντονόστια, στην Ισπανία

Johnny Depp

Ο Τζόνι Ντεπ επεφύλαξε έκπληξη σε παιδιά που νοσηλεύονται σε πτέρυγα νοσοκομείου, όταν εμφανίστηκε ντυμένος με τη στολή του χαρακτήρα που υποδύεται στην κινηματογραφική σειρά «Pirates Of The Caribbean» (Οι Πειρατές της Καραϊβικής).

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ επανέλαβε τον ρόλο του ως καπετάνιος Τζακ Σπάροου κάνοντας χαρούμενα τα παιδιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ντονόστια στην Ισπανία, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

Η ταινία «Modi – Three Days On The Wing Of Madness» την οποία σκηνοθέτησε ο Τζόνι Ντεπ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ την Τρίτη.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μελών του προσωπικού, ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζόνι Ντεπ συζήτησε και έπαιξε με τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και πόζαρε για φωτογραφίες με τους νεαρούς θαυμαστές του.

«Όλο το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ντονόστια, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας στον Τζόνι Ντεπ για τον χρόνο του, την υποστήριξή του και την ενέργειά του, καθώς και στο @sansebastianfes που διευκόλυνε αυτή την επίσκεψη» αναφέρεται στην ανάρτηση στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

