Η Lana Del Rey είναι και επίσημα παντρεμένη γυναίκα, καθώς την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024, «ενώθηκε» με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Jeremy Dufrene, του οποίου η δουλειά είναι περιηγήσεις με σκάφος σε νερά με αλιγάτορες.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους δίπλα στο Des Allemandes της Λουιζιάνα, εκεί που πραγματοποιεί τις δημοφιλείς εκδρομές του ο σύζυγός της.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύει η «Daily Mail», η 39χρονη καλλιτέχνιδα φαίνεται να συνοδεύεται από τον πατέρα της, Robert Grant, με μια ανθοδέσμη στο χέρι.

Η Lana -η περιουσία της οποίας ανέρχεται στα 30 εκατ. δολάρια- έδειχνε λαμπερή με το λευκό νυφικό της, ενώ είχε τα μαλλιά της ήταν φτιαγμένα σε μια σγουρή αλογοουρά που έπεφτε στον έναν ώμο.

Αυτός είναι ο πρώτος γάμος της Lana Del Rey και ο δεύτερος του Dufrene. Η τραγουδίστρια γνώρισε για πρώτη φορά τον πατέρα δύο παιδιών το 2019, προτού εντοπιστεί να κρατιέται χέρι-χέρι μαζί του στις 25 Αυγούστου στην Αγγλία.

Πηγή: skai.gr

