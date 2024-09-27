Είναι πολύ τρυφερός ο Al Pacino. Ο 84χρονος ηθοποιός βοήθησε τη 30χρονη σύντροφό του, Noor Alfallah, να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα για τα γενέθλιά της.

Μάλιστα, τις σχετικές φωτογραφίες και τα βίντεο δημοσίευσε η αδελφή της Noor Alfallah στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας και φωτογραφίες από το πάρτι στο οποίο, μεταξύ άλλων, έδωσαν το «παρών» η τρίτη αδερφή τους, Remi, οι Julia Fox, Selena, Bruce Willis και η κόρη της Demi Moore, Scout.

Η Noor Alfallah είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στη «Vogue Arabia» πώς γνώρισε και ερωτεύτηκε τον ηθοποιό. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα δείπνο στο Λος 'Αντζελες στα τέλη του 2010 όταν εκείνη έκανε τα πρώτα της βήματα στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Το βρήκα πολύ ωραίο. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος και μοναδικός άνθρωπος, αλλά δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να γίνει ο πατέρας του γιου μου μια μέρα».

Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο και της Νόορ Αλφάλα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες πριν έρθει ο γιος τους, Ρομάν, ο οποίος γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.

«Ο Ρομάν ήταν το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, χίλιες φορές καλύτερο από αυτό που πίστευα ποτέ ότι θα ήταν. Κάθε μέρα που τον κοιτάζω, ξέρω ότι είμαι τόσο ευλογημένη», ανέφερε η ίδια. Για τη διαφορά ηλικίας της με τον Πατσίνο η Noor Alfallah είχε πει: «Γεννήθηκα σε λάθος γενιά. Έχω φίλους, άνδρες και γυναίκες, που είναι 70 ετών τους οποίους αγαπώ και προτιμώ να είμαι μαζί τους παρά με ανθρώπους της ηλικίας μου. Πάντα έτσι ήμουν. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι μου αρέσει η σοφία, η εμπειρία, η ζωή που κρύβουν μέσα τους. Αυτό είναι κάτι που με γοητεύει».

Πηγή: skai.gr

