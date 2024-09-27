Ο Δούκας του Σάσεξ βιντεοσκοπήθηκε να ουρλιάζει καθώς βρισκόταν μέσα σε έναν στοιχειωμένο λαβύρινθο μαζί με τον Jimmy Fallon. Ο Χάρι δεν έλαβε μέρος σε μια τυπική συνέντευξη με τον οικοδεσπότη, αλλά επέλεξε να γίνει ο πρώτος καλεσμένος-έκπληξη που δοκίμασε μια αποκριάτικη εμπειρία που ονομάζεται «Jimmy Fallon's Tonightmares».

Η εμφάνισή του στην τηλεοπτική εκπομπή έρχεται, αφού πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην ανατολική ακτή χωρίς τη δούκισσα του Σάσεξ κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Prince Harry joins Jimmy on a trip through Tonightmares, an all-new haunted maze experience in NYC! 👻 🐼 #FallonTonight #Tonightmares pic.twitter.com/0EKGDMLiz5 — The Tonight Show (@FallonTonight) September 27, 2024

Σε απόσπασμα που μεταδόθηκε από το αμερικανικό δίκτυο NBC -οι βρισιές «κόπηκαν- ο Χάρι, ο οποίος είχε μια κάμερα δεμένη στο στήθος του, εμφανίστηκε νευρικός, ενώ περιπλανιόταν μέσα στο λαβύρινθο.

Επίσης, ο Χάρι συμμετείχε στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Κλίντον, στη Νέα Υόρκη, όπου εκφώνησε μια παθιασμένη ομιλία, καλώντας σε δράση για την αντιμετώπιση της «διάχυτης απειλής», που αποτελεί ο διαδικτυακός κόσμος για τα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

