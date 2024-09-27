Λογαριασμός
Πρίγκιπας Χάρι: Ουρλιάζει και βρίζει όταν μπαίνει σε στοιχειωμένο λαβύρινθο - Τι άλλο θα κάνει αυτό το παιδί... (video)

Δείτε τον Χάρι να παλεύει με ζόμπι και να βρίζει… 

Πρίγκιπας Χάρι

Ο Δούκας του Σάσεξ βιντεοσκοπήθηκε να ουρλιάζει καθώς βρισκόταν μέσα σε έναν στοιχειωμένο λαβύρινθο μαζί με τον Jimmy FallonΟ Χάρι δεν έλαβε μέρος σε μια τυπική συνέντευξη με τον οικοδεσπότη, αλλά επέλεξε να γίνει ο πρώτος καλεσμένος-έκπληξη που δοκίμασε μια αποκριάτικη εμπειρία που ονομάζεται «Jimmy Fallon's Tonightmares». 

Η εμφάνισή του στην τηλεοπτική εκπομπή έρχεται, αφού πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην ανατολική ακτή χωρίς τη δούκισσα του Σάσεξ κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

Σε απόσπασμα που μεταδόθηκε από το αμερικανικό δίκτυο NBC -οι βρισιές «κόπηκαν- ο Χάρι, ο οποίος είχε μια κάμερα δεμένη στο στήθος του, εμφανίστηκε νευρικός, ενώ περιπλανιόταν μέσα στο λαβύρινθο.

Πρίγκιπας Χάρι

Επίσης, ο Χάρι συμμετείχε στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Κλίντον, στη Νέα Υόρκη, όπου εκφώνησε μια παθιασμένη ομιλία, καλώντας σε δράση για την αντιμετώπιση της «διάχυτης απειλής», που αποτελεί ο διαδικτυακός κόσμος για τα παιδιά. 

Πηγή: skai.gr

πρίγκιπας Χάρι
