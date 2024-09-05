Ο διάσημος ηθοποιός, Τζόνι Ντεπ, μπορεί να χαμογελάσει ξανά. Ο 61χρονος ηθοποιός, μάλλον, έχει υποβληθεί σε μεγάλη οδοντιατρική επέμβαση όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Instagram.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν μπάρμαν με το όνομα Rap Rap Zoilo -με το ψευδώνυμο @killerbartender- ο Depp χαμογελάει, αποχαιρετώντας τα «σάπια» δόντια του.
Διαβάστε σχετικά: Johnny Depp: Μετά την αποθέωση ήρθε το «κράξιμο» από τους θαυμαστές του - «Να πας επειγόντως σε οδοντίατρο»
Υπενθυμίζεται πως ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός «έκλεψε» τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2023, αλλά δεν ήταν για την ερμηνεία του στην ταινία «Jeanne du Barry», αλλά για τα «σάπια» δόντια του. Οι θαυμαστές του τον είχαν «κράξει», αλλά ο Ντεπ δεν το έβαλε κάτω και πλέον διαθέτει την καλύτερη οδοντοστοιχία.
