Ο John Krasinski δεν ήταν σίγουρος τι να σκεφτεί όταν έμαθε ότι στέφθηκε ο πιο σέξι άνδρας του 2024 για το περιοδικό «People». Η αλήθεια είναι ούτε κι εμείς… «Βασικά, είχα λιποθυμικές τάσεις, οπότε ‘’μηδέν’’ σκέψεις», ανέφερε με χιούμορ ο ίδιος. «Μου πέρασε από το μυαλό ότι, ίσως, κάποιοι μπορούν να με κοροϊδεύουν».

Ενώ οι θαυμαστές μπορεί να γνωρίζουν τον Krasinski μέσα από τους ρόλους του ή ως έναν αφοσιωμένο οικογενειάρχη που θυσιάζεται για την αγάπη, ο 45χρονος ηθοποιός προτιμά να είναι απλώς σύζυγος και πατέρας, ο οποίος παρακολουθεί ντοκιμαντέρ στο Netflix και απολαμβάνει παραμύθια με τα παιδιά του.

Τώρα ζει στο Μπρούκλιν με τη σύζυγό του επί 14 χρόνια, την ηθοποιό, Emily Blunt, και τις κόρες τους Hazel και Violet. Ο Krasinski παραδέχεται ότι η Blunt ήταν πολύ ενθουσιασμένη όταν άκουσε τα μεγάλα νέα: «Υπήρξε μεγάλη χαρά που της το είπα», λέει χαμογελώντας σε συνέντευξή του στο περιοδικό. Η ηθοποιός είχε, μάλιστα, αστειευτεί ότι θα κάνει ταπετσαρία το εξώφυλλο του περιοδικού αν ο σύζυγός της λάβει το στέμμα. Ήρθε, λοιπόν, αυτή η στιγμή…

Αγαπημένος για την εννιάχρονη πορεία του ως Jim Halpert στην επιτυχημένη σειρά «The Office», συνυπογράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί μαζί με τη Blunt στο θρίλερ «A Quiet Place» του 2018. Η τεράστια επιτυχία του «γέννησε» δύο συνέχειες, ενώ ο Krasinski, ο οποίος ξεσκίστηκε για το «13 Hours» του Michael Bay , παρέμεινε σε αγωνιστική φόρμα για να υποδυθεί τον Jack Ryan για τέσσερις σεζόν στη δημοφιλή σειρά, η οποία τώρα πρόκειται να γίνει ταινία.

Με τη φετινή ταινία «IF» -στην οποία επίσης πρωταγωνίστησε, έγραψε, έκανε την παραγωγή και σκηνοθέτησε- ο ηθοποιός εδραίωσε τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους κινηματογραφιστές του Χόλιγουντ.

Για την προσωπική ζωή που «έχτισε» με την Μπλαντ ο ηθοποιός αναφέρει: «Είναι αυτό το όμορφο πράγμα που όταν είσαι παντρεμένος με κάποιον, μαθαίνεις συνεχώς και εξελίσσεσαι», λέει. «Και είμαι τόσο τυχερός που τα περνάω όλα αυτά μαζί της».

Όσο για τον νέο του… τίτλο, ο ηθοποιός λέει με χιούμορ: «Νομίζω ότι θα κάνω περισσότερες δουλειές του σπιτιού».

