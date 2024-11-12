Ο σταρ του MCU, Κρις Πρατ, και η σύζυγός του, Κάθριν Σβαρτσενέγκερ, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου υποδέχτηκαν το τρίτο τους παιδί, σύμφωνα με το «People».

«Είμαστε πανευτυχείς που ανακοινώνουμε τη γέννηση του γιου μας, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt», τόνισε το διάσημο ζευγάρι σε κοινή ανάρτηση στο Instagram.

«Η μαμά και το μωρό είναι καλά και τα αδέρφια του Ford είναι ενθουσιασμένα με τον ερχομό του. Νιώθουμε τόσο ευλογημένοι και ευγνώμονες».

Το ζευγάρι, το οποίο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 2019 στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, έχει αποκτήσει δύο κόρες. Ο πρωταγωνιστής του «Jurassic World» έχει ακόμα έναν γιο από τον προηγούμενο γάμο του με την Anna Faris.

