Με την αξιομνημόνευτη καριέρα της να τιμάται αυτόν τον μήνα στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες, η θρυλική Σοφία Λόρεν σε συνέντευξή της στο Deadline δήλωσε ότι δεν σκέφτεται να συνταξιοδοτηθεί, ακόμα και μετά από 75 χρόνια καριέρας. Όπως η δική μας, Νάνα Μούσχουρη, η οποία ανήμερα των 90ών γενεθλίων της, ξεκαθάρισε ότι δεν αποσύρεται από τη μουσική.

«Δεν θέλω να σκέφτομαι την υστεροφημία» είπε χαρακτηριστικά. «Θέλω να σκέφτομαι την επόμενη ταινία μου. Θα σκεφτώ την υστεροφημία μου όταν συνταξιοδοτηθώ και ελπίζω να μην συνταξιοδοτηθώ ποτέ». Μία από τις τελευταίες μεγάλες σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκαλύπτει το μυστικό της καριέρας της. Όπως εξηγεί, η αφοσίωση στο «σχέδιο Α» είναι το κλειδί για να ξεπεράσει κανείς κάθε εμπόδιο χωρίς να αναζητήσει εύκολες λύσεις.

«Όταν έρχεσαι αντιμέτωπη με ένα εμπόδιο που φαίνεται ανυπέρβλητο, παίρνεις μια βαθιά ανάσα, συνεχίζεις και βρίσκεις τη σωστή λύση, γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή από το να προχωρήσεις μπροστά», αναφέρει η σταρ και συμπληρώνει: «Δεν υπάρχoυν σχέδια Β, μόνο το σχέδιο Α».

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τη στιγμή που κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, για την ερμηνεία της στην ταινία «Two Women» και έγινε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο σε ξενόγλωσση ταινία.

Η ίδια αναφέρει ότι έχει μετανιώσει που δεν ήταν στην αίθουσα να το παραλάβει αλλά «πραγματικά ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστευα ότι θα κέρδιζα». Η ανακοίνωση του βραβείου της ήρθε από έναν άλλο θρύλο του Χόλyγουντ, τον Κάρι Γκραντ, όπως θυμάται.

«Όταν σήκωσα το τηλέφωνο, ο Γκραντ μου είπε: «Κέρδισες». Του ζήτησα να τo επαναλάβει πέντε φορές γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω. Αυτές οι δύο μικρές λέξεις άλλαξαν τη ζωή μου».

Kαι προσθέτει: «Ποτέ δεν ξεχνάς το αίσθημα της νίκης ενός Όσκαρ. Είναι τόσα πολλά συναισθήματα ταυτόχρονα. Είναι τρελό, ενδυναμωτικό, αποσταθεροποιητικό, εκπληκτικό, τρομακτικό, εμπνευσμένο και ταπεινωτικό. Σημαίνει πολλά όχι μόνο επειδή σου το δίνουν οι συνάδελφοί σου, αλλά μπαίνεις στη συνέχεια σε μια οικογένεια ηθοποιών, τους οποίους θαυμάζεις και σέβεσαι σε όλη σου τη ζωή».

Επίσης, περιγράφει το τιμητικό Όσκαρ που παρέλαβε το 1991 ως μια «εξαιρετική και απροσδόκητη εμπειρία» καθώς το μοιράστηκε με τους τρεις άνδρες της ζωής της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.