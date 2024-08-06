Λογαριασμός
Jennifer Lopez: Νιώθει ταπεινωμένη από τη συμπεριφορά του Ben Affleck – Πέταξε και τη βέρα της – Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ…

«Η Λόπεζ είναι ρομαντική. Επίσης, σε αυτή την ιστορία υπάρχουν πέντε παιδιά, τα οποία δεν θέλει να πληγωθούν», σύμφωνα με ανθρώπους κοντά στην καλλιτέχνιδα 

Η Jennifer Lopez είναι έξαλλη και ταπεινωμένη για τον χωρισμό της από τον Ben Affleck, αναφέρει πηγή στο «Page Six». Μάλιστα, ο ηθοποιός, σύμφωνα με το μέσο, καθυστερεί να καταθέσει την αίτηση διαζυγίου για να την προστατεύσει. «Είναι έξαλλη. Την έχει ταπεινώσει. Εκείνος ήταν αυτός που την έκανε να πιστεύει ότι μπορεί να τα ξαναβρούν», λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. 

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck αναζωπύρωσαν τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2021, μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Alex Rodriguez, τον Απρίλιο του 2021. Η 55χρονη Λόπεζ και ο 51χρονος Άφλεκ έβγαιναν στο παρελθόν από το 2002 έως το 2004, αφού πρωταγωνίστησαν μαζί στην ταινία «Gigli».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Την ταπείνωσε, επειδή έκανε μεγάλο θέμα ότι είναι ο έρωτας της ζωής της», εξηγεί η πηγή. «Μόλις πριν από δύο χρόνια έκαναν δύο γάμους. Δεν είναι νέα παιδιά…». Και προσθέτει: «Η Λόπεζ είναι ρομαντική. Επίσης, σε αυτή την ιστορία υπάρχουν πέντε παιδιά, τα οποία δεν θέλει να πληγωθούν. Η ίδια δεν έχει αποδεχτεί πλήρως ότι έχει τελειώσει ο γάμος τους».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», η Τζένιφερ Λόπεζ δεν φοράει πλέον τη βέρα της, ενώ το μέσο αναφέρει ότι οι δυο τους δεν μιλούν πλέον μεταξύ τους. Είναι πλέον θέμα χρόνου να γίνει και επίσημα η ανακοίνωση του χωρισμού τους... 

Πηγή: skai.gr

