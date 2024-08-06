Η ηθοποιός Margot Robbie είναι πλέον η «βασίλισσα» του Χόλιγουντ. Μάλιστα, η Margot Robbie περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Tom Ackerley.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014, παντρεύτηκε το 2016 και οι δυο τους είναι συμπαραγωγοί σε πολλές ταινίες μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, LuckyCap Entertainment.

Η αλματώδης άνοδός της οφείλεται -σε μεγάλο βαθμό- στην εντυπωσιακή της εμφάνιση, την οποία χρησιμοποίησε προς όφελός της σε πολλές ταινίες όπως όταν πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «The Wolf of Wall Street».

Πριν από λίγο καιρό, η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της -έγινε 34 ετών- και η «Daily Star» μας ταξίδεψε στον χρόνο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες πώς θα είναι η ηθοποιός στην ηλικία των 64 χρόνων. Απλά, πανέμορφη…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.