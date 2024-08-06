Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε άλλη μια στάση της καλοκαιρινής περιοδείας της. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Αυγούστου στη Χαλκιδική.

Εκεί, λοιπόν, έκανε μια ακόμη sold out εμφάνιση και στη συνέχεια η καλλιτέχνιδα βρέθηκε στη θάλασσα για μια μεταμεσονύχτια βουτιά.

Συνδυάζοντας τη δουλειά με τις διακοπές, η Μαρίνα Σάττι βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα βραδινό μπάνιο μαζί με την παρέα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το καλοκαίρι της Μαρίνας Σάττι και δικαιολογημένα. Η τραγουδίστρια γνωρίζει μεγάλη αποδοχή, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, από τους απανταχού θαυμαστές της. Οι συναυλίες της είναι sold out σε όλη την Ελλάδα και γενικότερα όπου πάει… σαρώνει.

