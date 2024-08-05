Αφού έβγαλε για πρώτη φορά το σπίτι της στην αγορά πριν από επτά χρόνια, η Jennifer Lopez αποχωρίστηκε επίσημα το ρετιρέ της στη Νέα Υόρκη έναντι 23 εκατ. δολαρίων.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα βρήκε για πρώτη φορά αγοραστή για την κατοικία τον περασμένο Απρίλιο και η συμφωνία οριστικοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουλίου, σύμφωνα με το «People». Η πώληση έγινε στα 55α γενέθλιά της και την ίδια μέρα που ο σύζυγός της αγόρασε το δικό του σπίτι, αξίας 20,5 εκατ. δολαρίων. Όλα τα διεθνή μέσα μιλούν πλέον για χωρισμού του ζευγαριού.

Jennifer Lopez finalizes sale of New York City penthouse as she parts ways with residence for $23 million - on the same day husband Ben Affleck closed escrow on his bachelor pad https://t.co/wrrHEp7Rv3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 31, 2024

Η τραγουδίστρια καταχώρησε για πρώτη φορά το σπίτι -το οποίο βρίσκεται στο κτίριο Whitman κοντά στο Madison Square Park- τον Οκτώβριο του 2017. Η κατοικία στη συνέχεια βγήκε στην αγορά μέσω δύο διαφορετικών μεσιτικών γραφείων στα χρόνια που ακολούθησαν, σύμφωνα με τη New York Post.

Η κατοικία διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και 7 μπάνια. Η Λόπεζ αγόρασε το πολυτελές σπίτι για 20,16 εκατ. δολάρια το 2014, σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας.

Εν τω μεταξύ, ο σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ, αγόρασε το δικό του σπίτι, την ίδια μέρα που η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της. Το ζευγάρι δεν έχει φωτογραφηθεί μαζί εδώ και μήνες εν μέσω συνεχιζόμενων φημών για χωρισμό και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού χωριστά.

