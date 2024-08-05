Λογαριασμός
Jennifer Lopez: Πούλησε 23 εκατ. δολάρια το σπίτι στη Νέα Υόρκη – Χωρίζει με τον Ben Affleck (video)

Η πώληση έγινε στα 55α γενέθλιά της και την ίδια μέρα που ο σύζυγός της αγόρασε το δικό του σπίτι

Jennifer Lopez

Αφού έβγαλε για πρώτη φορά το σπίτι της στην αγορά πριν από επτά χρόνια, η Jennifer Lopez αποχωρίστηκε επίσημα το ρετιρέ της στη Νέα Υόρκη έναντι 23 εκατ. δολαρίων. 

Η διάσημη καλλιτέχνιδα βρήκε για πρώτη φορά αγοραστή για την κατοικία τον περασμένο Απρίλιο και η συμφωνία οριστικοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουλίου, σύμφωνα με το «People». Η πώληση έγινε στα 55α γενέθλιά της και την ίδια μέρα που ο σύζυγός της αγόρασε το δικό του σπίτι, αξίας 20,5 εκατ. δολαρίων. Όλα τα διεθνή μέσα μιλούν πλέον για χωρισμού του ζευγαριού. 

Η τραγουδίστρια καταχώρησε για πρώτη φορά το σπίτι -το οποίο βρίσκεται στο κτίριο Whitman κοντά στο Madison Square Park- τον Οκτώβριο του 2017. Η κατοικία στη συνέχεια βγήκε στην αγορά μέσω δύο διαφορετικών μεσιτικών γραφείων στα χρόνια που ακολούθησαν, σύμφωνα με τη New York Post.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Η κατοικία διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και 7 μπάνια. Η Λόπεζ αγόρασε το πολυτελές σπίτι για 20,16 εκατ. δολάρια το 2014, σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας. 

Εν τω μεταξύ, ο σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ, αγόρασε το δικό του σπίτι, την ίδια μέρα που η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της. Το ζευγάρι δεν έχει φωτογραφηθεί μαζί εδώ και μήνες εν μέσω συνεχιζόμενων φημών για χωρισμό και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού χωριστά.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

