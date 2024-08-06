Kim Kardashian: Στην Ελλάδα για διακοπές

Mόλις σε λίγα λεπτά που ανακοίνωσε η Kim Kardashian με ένα σετ φωτογραφιών πως αυτό το καλοκαίρι είναι Ελλάδα και έγινε χαμός στα σχόλια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η υπερστάρ επισκέπτεται τη χώρα μας. Έχει κάνει και με ολόκληρη την οικογένεια γυρίσματα για το show τους.

Φέτος όμως δείχνει να έχει έρθει με γυναικοπαρέα για χαλαρές διακοπές.

Καταγάλανα νερά, ηλιοβασιλέματα, κατσικάκια σε βράχια, βάρκες με την ελληνική σημαία και η ίδια η Kim με τις φίλες της στο καλύτερο promotion του ελληνικού τουρισμού.

