Ο γάμος της Jennifer Lopez και του Ben Affleck έχει τελειώσει εδώ και μήνες, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα. Η 54χρονη Λόπεζ και ο σκηνοθέτης του «Argo» έχουν χωρίσει από τον Μάρτιο, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο «Page Six».

Ωστόσο, παρά τα συζυγικά τους προβλήματα, ο Άφλεκ είναι ιδιαίτερα προστατευτικός με την Τζένιφερ Λόπεζ. Το ζευγάρι -που δεν έχει φωτογραφηθεί μαζί εδώ και πολύ καιρό- βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο των φημών περί χωρισμού και όλα τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά κάνουν λόγο για διαζύγιο.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε, επίσης, γνωστό ότι το ζευγάρι πουλάει έργα τέχνης από την έπαυλή του, αξίας 60 εκατ. δολαρίων. Το σπίτι έχει βγει προς πώληση για 65 εκατ. δολάρια εδώ και ένα μήνα. Η τελευταία φορά που οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το ζευγάρι ήταν στις 2 Ιουνίου, σε έναν αγώνα μπάσκετ στο Λος Άντζελες.

Το «People» ανέφερε σε ρεπορτάζ του ότι ο Άφλεκ πήρε τα τελευταία του αντικείμενα από την κατοικία όταν η Λόπεζ έκανε διακοπές στην Ιταλία τον περασμένο μήνα. Οι δυο τους δεν ζουν πλέον μαζί, ενώ έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό ότι ο Άφλεκ μένει στο νοικιασμένο σπίτι του, αξίας 100 χιλιάδων δολαρίων τον μήνα, που βρίσκεται κοντά στην πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner.

Η Λόπεζ, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να προσπαθεί να διασκεδάσει αυτό το καλοκαίρι, καθώς εθεάθη στο Παρίσι και στη συνέχεια στην Ιταλία με στενούς φίλους. Οι δυο τους φαίνεται ότι εξακολουθούν να έχουν επαφή. Η Λόπεζ θα πρωταγωνιστήσει σε δύο επερχόμενες ταινίες για την εταιρεία παραγωγής του Άφλεκ και του Ματ Ντέιμον. Οι ταινίες αυτές είναι οι «Unstoppable» και «Kiss Of The Spider Woman».

Η ερωτική ιστορία του ζευγαριού ξεκίνησε το 2002, όταν έβγαιναν ραντεβού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Jersey Girl». Αρραβωνιάστηκαν τον επόμενο χρόνο, αλλά χώρισαν το 2004. Στη συνέχεια αναζωπύρωσαν το ειδύλλιό τους την άνοιξη του 2021. Οι «Bennifer» παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022, ενώ τη δεξίωσή τους την έκαναν στο κτήμα του Άφλεκ στη Τζόρτζια, τον Αύγουστο του 2022.



Πηγή: skai.gr

