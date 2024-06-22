Η Τζένιφερ Λόπεζ ζει το καλύτερο καλοκαίρι της. Η 54χρονη τραγουδίστρια εθεάθη να βγάζει selfies, ενώ βρισκόταν σε ένα πολυτελές σκάφος στα ανοικτά των ακτών της Ιταλίας, εν μέσω φημών ότι έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, Ben Affleck. Η καλλιτέχνιδα, όπως φαίνεται, πήγε στην Ιταλία μόνη της.
Στο βίντεο, η Λόπεζ φαίνεται να μπαίνει πρώτα στο σκάφος με τις φίλες της πριν κάνουν ένα αυτοσχέδιο χορευτικό πάρτι. Αργότερα, η ίδια έμεινε με το μαγιό, πριν ποζάρει για μερικές φωτογραφίες και selfies. Επίσης, έστρεψε την κάμερα στους φίλους της καθώς χόρευαν.
- Taylor Swift: Μπορεί να είναι καλή τραγουδίστρια, αλλά δεν ξέρει να χρησιμοποιεί ούτε πυροσβεστήρα – Δείτε το video και θα καταλάβετε…
- «Dexter: Original Sin»: Νέος πρωταγωνιστικός ρόλος για τον γιατρό του «Grey's Anatomy», Πάτρικ Ντέμπσι
- Στο «σφυρί» αθλητικά παπούτσια, ρούχα και σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα του Ρικ Ρος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.