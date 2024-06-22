Η Τζένιφερ Λόπεζ ζει το καλύτερο καλοκαίρι της. Η 54χρονη τραγουδίστρια εθεάθη να βγάζει selfies, ενώ βρισκόταν σε ένα πολυτελές σκάφος στα ανοικτά των ακτών της Ιταλίας, εν μέσω φημών ότι έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, Ben Affleck. Η καλλιτέχνιδα, όπως φαίνεται, πήγε στην Ιταλία μόνη της.

Στο βίντεο, η Λόπεζ φαίνεται να μπαίνει πρώτα στο σκάφος με τις φίλες της πριν κάνουν ένα αυτοσχέδιο χορευτικό πάρτι. Αργότερα, η ίδια έμεινε με το μαγιό, πριν ποζάρει για μερικές φωτογραφίες και selfies. Επίσης, έστρεψε την κάμερα στους φίλους της καθώς χόρευαν.



Πηγή: skai.gr

