Τα αμερικανικά ταμπλόιντ έχουν περάσει εβδομάδες κερδοσκοπώντας σχετικά με τις αιτίες ενός πιθανού χωρισμού μεταξύ της Jennifer Lopez και του Ben Affleck. Μεταξύ των πιο παράξενων από αυτές τις εξηγήσεις ήταν ο «εθισμός στον έρωτα». Μάλιστα, στο TMZ, πήραν αυτή τη θεωρία τόσο σοβαρά, που έκαναν και συνεντεύξεις με ψυχολόγους και νευρολόγους.

Οι χημικές ενώσεις που εκκρίνει το σώμα όταν ερωτεύεται μπορεί να είναι πιο εθιστικές από ένα ναρκωτικό. Έτσι λέει η βραβευμένη ανθρωπολόγος Helen Fisher, η οποία έχει περάσει δεκαετίες ερευνώντας τον έρωτα.

Σύμφωνα με τη Fisher, μεταξύ 12 και 15 μηνών μετά την έναρξη ενός ειδυλλίου, αυτός ο ορμονικός χείμαρρος υποχωρεί. «Ο ρομαντικός έρωτας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, είναι ένας υπέροχος εθισμός. Στις χειρότερες περιπτώσεις, οδηγεί σε κατάθλιψη, αυτοκτονία, ακόμη και σε δολοφονία. Στην πραγματικότητα, οι μελέτες μας δείχνουν ότι όταν ένα άτομο ερωτεύεται, διεγείρονται οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου με εκείνες των τοξικομανών».

Σύμφωνα με την ειδικό, είναι δυνατόν να αρρωστήσει κάποιος μετά από ένα χωρισμό και αυτό λόγω των ορμονών που απελευθερώνονται όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και οι ενδορφίνες, οι οποίες αφήνουν τον εγκέφαλο να θέλει περισσότερα...

Αν και είναι φυσιολογικό να εξισώνουμε τον ερωτικό εθισμό με τη συναισθηματική εξάρτηση, η συγγραφέας και ψυχολόγος Lara G. Ferreiro αναφέρει ότι -στην πραγματικότητα- μια τέτοια εξάρτηση δεν είναι απαραίτητα τοξική σε αντίθεση με τον εθισμό.

«Δεν είναι αφελές να εξαρτόμαστε συναισθηματικά από τους ανθρώπους που αγαπάμε. Η υγιής αλληλεξάρτηση μεταξύ των ενηλίκων είναι υπέροχη. Η εξάρτηση σημαίνει σύνδεση, αλλά είναι πρόβλημα όταν μπαίνει στο παιχνίδι ο συναισθηματικός εθισμός. Αυτό είναι το αγκίστρι», λέει η ψυχολόγος.

Είναι θετικός ο εθισμός όταν η αγάπη κάποιου είναι αμοιβαία, υγιής και κατάλληλη (όταν δηλαδή κανένας από τους δύο εμπλεκόμενους δεν έχει σχέση με άλλο άτομο ή δεν έχει άλλα σημαντικά προβλήματα). Και είναι αρνητικός όταν τα συναισθήματα της ρομαντικής αγάπης είναι ακατάλληλα, τοξικά, χωρίς ανταπόκριση ή και με επίσημη απόρριψη.

Στο ερώτημα γιατί κάποιοι άνθρωποι βιώνουν τη ρομαντική σχέση με πολύ πιο επικίνδυνο και τοξικό τρόπο, η ψυχολόγος επισημαίνει ότι η ανάπτυξη ενός εθισμού είναι πολύπλευρη και μπορεί να επηρεαστεί από διάφορες μεταβλητές.

Κατά την πρώτη φάση του ερωτευμένου, η παρουσία της ντοπαμίνης (της ορμόνης που σχετίζεται με την ευχαρίστηση και την ευεξία) παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτή η ορμόνη, σύμφωνα με την ιδία, λέει ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως η «πόρτα» από την οποία εισέρχονται άλλοι παράγοντες, όπως το προσωπικό ιστορικό, οι εμπειρίες, η αυτοεκτίμηση, η ψυχική υγεία και το στυλ προσκόλλησης του ατόμου.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις που λαμβάνει ένα άτομο και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τα συναισθήματα. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο ανέπτυξε ένα ανασφαλές στυλ προσκόλλησης στην παιδική ηλικία, αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με έναν σύντροφο. Αν έχει υποφέρει από άγχος, κατάθλιψη ή άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, μπορεί να είναι πιο πιθανό να αναπτύξει αυτού του είδους την εξάρτηση. Επιπλέον, σε γενετικό επίπεδο, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν προδιάθεση να αναπτύξουν συμπεριφορές εξάρτησης.

Το τραγούδι «Can't Get Enough» της Τζένιφερ Λόπεζ είναι από μόνο του μια παρωδία του εθισμού στον έρωτα. «Η Jennifer Lopez διακωμωδεί τον δικό της εθισμό στην αγάπη στο ‘’Can't Get Enough’’- Τι πιστεύει ο Ben Affleck;», αναρωτιέται σε ένα άρθρο του το «People». Το ζευγάρι δεν έχει κάνει ακόμη καμία δημόσια δήλωση για το θέμα.

Δεδομένου ότι οι εθισμένοι στον έρωτα συχνά πηγαίνουν από σχέση σε σχέση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι σημαντικό να προβληματιστούν για να κατανοήσουν καλύτερα πού θέλουν να πάνε και ποιοι θα μπορούσαν να είναι αν νικούσαν τον εθισμό τους.



Πηγή: skai.gr

