Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι και επίσημα ελεύθερη μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ. Η διάσημη καλλιτέχνιδα για να το γιορτάσει αποφάσισε να αγοράσει νέο σπίτι, στο οποίο θα εγκατασταθεί με τα παιδιά της.

Η 55χρονη ηθοποιός αγόρασε μια περιφραγμένη έπαυλη αξίας 17,5 εκατ. δολαρίων στην Καλιφόρνια (Hidden Hills), κλείνοντας τη συμφωνία στις 19 Φεβρουαρίου, μόλις ένα μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Ben Affleck.

Οι φωτογραφίες της κατοικίας με τα πέντε υπνοδωμάτια και τα οκτώ μπάνια είναι, πραγματικά, εντυπωσιακές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, η καλλιτέχνιδα αγόρασε την κατοικία των 2 στρεμμάτων μέσω ενός καταπιστεύματος που συνδέεται με τον επιχειρηματικό της μάνατζερ, ενώ φέρεται να αναζητούσε το ιδανικό νέο της σπίτι από τον Απρίλιο του 2024, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για ρήξη στον γάμο της. Και ενώ η νέα της έπαυλη απέχει πολύ από το σπίτι που έμεναν με τον Άφλεκ, αξίας 68 εκατ. δολαρίων, η Λόπεζ επιθυμούσε να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της.

Το ακίνητο αποτελείται από μια κύρια κατοικία, έναν ξενώνα, ένα σπίτι με πισίνα και έναν αχυρώνα, με μια αίθουσα για τα εργαλεία και έναν ξεχωριστό χώρο για ιππασία.

Στο εσωτερικό της κύριας κατοικίας υπάρχουν πέντε υπνοδωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο, συμπεριλαμβανομένης μιας «πολυτελούς κύριας σουίτας», η οποία διαθέτει διπλή ντουλάπα, ένα wet bar, ένα ιδιωτικό μπαλκόνι και ένα απίστευτο μπάνιο, αντάξιο ενός θέρετρου πέντε αστέρων, με ντους ατμού και μια τεράστια μπανιέρα.

Σε περίπτωση που τα υπνοδωμάτια στο κυρίως σπίτι είναι κατειλημμένα, οι επισκέπτες χρειάζεται να κάνουν μόνο λίγα βήματα προς τον ξενώνα, όπου υπάρχει ένα ακόμη υπνοδωμάτιο, καθώς και μια κουζίνα και ένας χώρος καθιστικού με το δικό του τζάκι.

Το κτήμα διαθέτει άφθονο χώρο στάθμευσης, μια ειδικά σχεδιασμένη πισίνα και σπα. Με μια καμπάνα δίπλα στην πισίνα και ένα σαλόνι, αίθριο με αναδιπλούμενες πόρτες, ξεχωριστά διαμερίσματα επισκεπτών, θερμοκήπιο και υπερσύγχρονο οικιακό αυτοματισμό, αυτό το ακίνητο επαναπροσδιορίζει την πολυτελή διαβίωση στη Νότια Καλιφόρνια.

Έχοντας απομακρυνθεί από τα λαμπερά φώτα του Beverly Hills, η ηθοποιός θα έχει άφθονες ευκαιρίες να απολαύσει το καταπράσινο περιβάλλον στο Hidden Hills, χάρη στους πλούσια διαμορφωμένους ιδιωτικούς χώρους του νέου της σπιτιού, οι οποίοι περιλαμβάνουν εντυπωσιακούς οπωρώνες καθώς και εκπληκτική θέα. Κάθε εξωτερική κατασκευή, από τον ξενώνα μέχρι τον αχυρώνα, έχει ανακαινιστεί για να διασφαλιστεί ότι προσφέρουν την ίδια πλούσια πολυτέλεια με την κύρια κατοικία.

