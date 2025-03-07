Αυτή είναι μια αναμέτρηση της Jennifer Lopez με τον εαυτό της. Άνθρωπος από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αναφέρει στο «Page Six» ότι η ίδια δεν νιώθει και πολύ καλά με το να βλέπει συνεχώς φωτογραφίες του πρώην της, Ben Affleck, και της πρώην του, Jennifer Garner. Βέβαια, και η Τζένιφερ Λόπεζ πρώην σύζυγος είναι, οπότε σε αυτή την περίπτωση γίνεται του «πρώην» το κάγκελο…

Ο Affleck και η Garner, και οι δύο 52 ετών, περνούν πολύ χρόνο μαζί, γεγονός που δημιουργεί πρωτοσέλιδα και μάλιστα προκαλεί κάποιες εικασίες σχετικά με τα συναισθήματα του Affleck προς την πρώτη του πρώην σύζυγο. Οι πρόσφατες φωτογραφίες τους και η διαχυτικότητά τους είναι σαν να ρίχνουν αλάτι στην πληγή της Jennifer Lopez.

Η τραγουδίστρια του «On The Floor» και ο Affleck οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στις 20 Φεβρουαρίου. Ο Affleck και η Garner χώρισαν το 2018, έχουν εξαιρετική σχέση όλα αυτά τα χρόνια και μεγαλώνουν μαζί τα τρία τους παιδιά.

Πρόσφατα έκαναν μια οικογενειακή εκδρομή για paintball στο Λος Άντζελες, όπου φωτογραφήθηκαν γελώντας και φλερτάροντας, η οποία περιελάμβανε και στιγμιότυπα με τον Affleck να αγκαλιάζει την Garner. Η Lopez, σύμφωνα με το μέσο, εμφανίζεται να είναι έξαλλη με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί αυτές τις ημέρες.

Εν τω μεταξύ, άλλος άνθρωπος που μίλησε στο μέσο ανέφερε ότι η Lopez έχει επικεντρωθεί στην επερχόμενη ταινία της στο Netflix, «Office Romance».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκάρνερ βγαίνει με τον επιχειρηματία Τζον Μίλερ από το 2018. Τον Ιανουάριο, μια πηγή δήλωσε στο «Page Six» ότι ο Affleck και η Garner περνούν περισσότερο χρόνο μαζί από ποτέ που χώρισε με τη Lopez. Η οικογένεια γιόρτασε μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών και ο Affleck προσκλήθηκε στις οικογενειακές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο σπίτι της Garner.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.