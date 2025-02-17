Ο Jay-Ζ αποκάλυψε πως με την σύζυγό του, Beyonce, δέχονταν συνεχώς απειλές για τη ζωή τους μετά την καταγγελία που έγινε σε βάρος του ράπερ πως βίασε στο παρελθόν ένα 13χρονο κορίτσι.

Ο 55χρονος καλλιτέχνης ανέφερε πως η αγωγή, που έχει πλέον αποσυρθεί, είχε σκοπό να του προκαλέσει ζημιά.

Ο Jay-Ζ στρέφεται τώρα κατά του δικηγόρου της κατηγόρου του, Tony Buzbee, ο οποίος ισχυρίστηκε πως μαζί με τον προφυλακισμένο Sean "Diddy" Combs επιτέθηκαν στην ανήλικη τότε κοπέλα σε ένα πάρτι για τα MTV Video Music Awards, το 2000.

Στα δικαστικά έγγραφα, ο Jay-Z δήλωσε: «Τα σχόλια στα social media στις δημόσιες δηλώσεις του κ. Buzbee για μένα, με έβλαψαν. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι έγραφαν "Ανυπομονώ να έρθεις μαζί με τον Diddy στη φυλακή. Άλλα σχόλια με κατηγόρησαν ότι είμαι "σατανιστής", "διακινητής", "τρομοκράτης" και "τέρας", με αποκάλεσαν με τη λέξη N και απείλησαν εμένα και την σύζυγό του πως θα εναντίον μας "σκοτώσουν" ή θα μας "εκτελέσουν"».

Το Σάββατο, αποκαλύφθηκε ότι η ανώνυμη κατήγορός του απέρριψε οικειοθελώς την υπόθεση, μία κίνηση που ο Jay-z χαρακτήρισε «νίκη», αφού από όταν ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά την σοβαρή αυτή κατηγορία.

«Σήμερα είναι μια ημέρα νίκης. Οι επιπόλαιοι, φανταστικοί και αποκρουστικοί ισχυρισμοί απορρίφθηκαν», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Jay-Z. «Αυτή η αγωγή ήταν αβάσιμη και δεν πήγαινε ποτέ πουθενά. Η φανταστική ιστορία που δημιούργησαν ήταν για γέλια».

Ο ράπερ τόνισε επίσης τη συναισθηματική επιβάρυνση που είχε η αγωγή για τον ίδιο και την οικογένειά του. «Το τραύμα που υπέστη η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, οι αγαπημένοι μου και εγώ δεν μπορεί ποτέ να επουλωθεί».

Παράλληλα, επέκρινε το νομικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι οι ψευδείς κατηγορίες πρέπει να έχουν συνέπειες. «Αυτός ο δικηγόρος μπορεί να καταθέσει αγωγή κρυπτόμενος πίσω από την άγνωστη, και όταν συνειδητοποίησε πως δεν μπορεί να αρπάξει χρήματα, απλά υποχωρεί χωρίς επιπτώσεις. Το σύστημα έχει αποτύχει», δήλωσε.

Ο Jay-Z τόνισε περαιτέρω τη σημασία της προστασίας τόσο των θυμάτων όσο και εκείνων που κατηγορούνται άδικα. «Το δικαστήριο πρέπει να προστατεύει τα θύματα, πρέπει να προστατεύουν τους αθώους από το να κατηγορούνται χωρίς κανένα στοιχείο. Μακάρι να επικρατήσει η αλήθεια για όλα τα θύματα και τους ψευδώς κατηγορούμενους».

Ενώ ο Jay-Z δεν είναι πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ο Diddy από την άλλη, -στενός του φίλος- έχει περισσότερες από 30 υποθέσεις σε εκκρεμότητα και κρατείται στη φυλακή εδώ και 6 μήνες με ποινικές κατηγορίες για εκβιασμό και σωματεμπορία.

