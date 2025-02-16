Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Δημήτρης (Τζαμίλ)- Αλέξανδρος Θερμιώτης. Η βασίλισσα Ράνια ανακοίνωσε τη γέννηση του νέου μέλους της οικογένειας, «ανεβάζοντας» στο Instagram φωτογραφίες μέσα από τον θάλαμο του μαιευτηρίου, με το ζευγάρι να κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη τους.

Στο δωμάτιο και ο βασιλιάς Αμπντάλα, ο οποίος κοιτάζει συγκινημένος την εγγονή του.

Η βασίλισσα της Ιορδανίας έγραψε στη ανάρτησής της: «Η αγαπημένη μου Ιμάν είναι πλέον μητέρα. Είμαστε ευγνώμονες και γεμάτοι χαρά που γνωρίσαμε την Αμίνα, τη νεότερη ευλογία της οικογένειάς μας. Συγχαρητήρια, Τζαμέελ και Ιμάν – είθε ο Θεός να σας ευλογεί εσάς και τη μικρή σας πριγκίπισσα».

Πηγή: skai.gr

