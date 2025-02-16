Η ποπ σταρ Σακίρα νοσηλεύτηκε στο Περού με πρόβλημα στο στομάχι και αναγκάστηκε να ακυρώσει το κυριακάτικο live της στη χώρα των Άνδεων, όπως η ίδια ανέφερε η τραγουδίστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Λυπάμαι που σας ενημερώνω όλους ότι χθες το βράδυ χρειάστηκε να πάω στα επείγοντα για ένα κοιλιακό πρόβλημα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύομαι», έγραψε η Shakira στην ανάρτησή της. «Οι γιατροί που με φροντίζουν με έχουν ενημερώσει ότι δεν είμαι αρκετά καλά για να παίξω απόψε».

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια έφτασε στη Λίμα το Σάββατο, για να εμφανιστεί εκεί live για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό της έδειχναν εκατοντάδες θαυμαστές να την υποδέχονται στο αεροδρόμιο.

«Ελπίζω να είμαι καλύτερα μέχρι αύριο και να με βγάλουν από το νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό για να μπορέσω να κάνω το live που ετοίμασα για όλους σας», είπε η Shakira στην ανάρτησή της.

Η Shakira είναι γνωστή στον ισπανόφωνο κόσμο για επιτυχίες όπως το "La Tortura" με τον Ισπανό Alejandro Sanz ή το diss κομμάτι της το 2023 ενάντια στον πρώην σύντροφό της Gerard Pique, σε παραγωγή του Αργεντινού DJ Bizarrap.

Το πιο δημοφιλές τραγούδι της μέχρι σήμερα είναι το "Hips Don't Lie", με τον Wyclef Jean, με τις χαρακτηριστικές πλέον περιστρεφόμενες χορευτικές κινήσεις της Shakira.

Η επόμενη εμφάνιση της τραγουδίστριας στη Λίμα είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα. Ξεκίνησε την περιοδεία της την περασμένη εβδομάδα στη Βραζιλία.

Πηγή: skai.gr

