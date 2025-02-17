Στο επίκεντρο της προσοχής είναι (ξανά) τις τελευταίες ώρες ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, αυτή τη φορά επειδή υπάρχουν φήμες πως έγινε πατέρας για 13η φορά.

Μια influencer, η Ashley St. Clair βγήκε δημόσια και ισχυρίστηκε πως ο πατέρας του 5 μηνών γιου της είναι ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Μασκ.

«Δεν το είχα αποκαλύψει προηγουμένως για να προστατεύσω την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια του παιδιού μας, αλλά τις τελευταίες ημέρες είναι σαφές ότι τα σκανδαλοθηρικά μέσα σκοπεύουν να το κάνουν, ανεξάρτητα από τη ζημιά που θα προκαλέσουν», ανέφερε στη δήλωσή της.

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

Η γυναίκα ισχυρίζεται πως είχε κρυφά δεσμό μαζί του, ενώ του ζητά να αναγνωρίσει το παιδί της. Μεταξύ άλλων, είπε επίσης πως ο ίδιος ο Μασκ της ζήτησε πρόσφατα να κάνει και άλλα παιδιά μαζί του, σημειώνοντας πως τώρα την αγνοεί.

Η απάντηση του Μασκ ήταν λιτή, όπως πολλές αναρτήσεις του στο Χ. Απάντησε με ένα "Ουάου" στις εικασίες.

Whoa — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ίλον Μασκ απασχολεί με την προσωπική του ζωή, και σίγουρα όχι η τελευταία, καθώς όλα τα βλέμματα είναι πάνω του τώρα που μπήκε και στην πολιτική, ως στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 52χρονος έχει ήδη 12 αναγνωρισμένα παιδιά με τρεις γυναίκες και το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα που τον απασχολεί ιδιαίτερα.

Με την πρώτη του σύζυγο, Justine Wilson, έχει πέντε παιδιά - τα δίδυμα Vivian και Griffin και τα τρίδυμα Kai, Saxon και Damian. Με τη μουσικό Grimes έχει τρία παιδιά, τους: X, Exa Dark Siderael και Techno Mechanicus.

Παράλληλα και με την Shivon Zilis, στέλεχος της εταιρείας, Neuralink έχουν τα δίδυμα Strider και Azure.



Πηγή: skai.gr

