Irina Shayk: Ποζάρει με μαγιό και βάζει «φωτιά» στο Instagram (φωτό)

Η Irina Shayk δημοσίευσε δυο αποκαλυπτικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το μοντέλο φροντίζει να κρατά στενή επαφή με τους θαυμαστές της.

Στη νέα της ανάρτηση δημοσίευσε μια σειρά από εικόνες και ομολογουμένως δύο φωτογραφίες ήταν άκρως αποκαλυπτικές.

Στην πρώτη φωτογραφία, το διάσημο μοντέλο φαίνεται ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι μασάζ, φορώντας το μαγιό του κι έχοντας πάνω στο κεφάλι του κάτι που μοιάζει με φύλλα δέντρου, ενώ στην άλλη βγάζει μια selfie με ένα αποκαλυπτικό μαύρο μαγιό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.