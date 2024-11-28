Λογαριασμός
Irina Shayk: Ποζάρει με μαγιό και βάζει «φωτιά» στο Instagram (φωτό)

Δείτε τη σέξι εμφάνιση του διάσημου μοντέλου 

Irina Shayk

Η Irina Shayk δημοσίευσε δυο αποκαλυπτικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το μοντέλο φροντίζει να κρατά στενή επαφή με τους θαυμαστές της.

Irina Shayk

Στη νέα της ανάρτηση δημοσίευσε μια σειρά από εικόνες και ομολογουμένως δύο φωτογραφίες ήταν άκρως αποκαλυπτικές.

Irina Shayk

Στην πρώτη φωτογραφία, το διάσημο μοντέλο φαίνεται ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι μασάζ, φορώντας το μαγιό του κι έχοντας πάνω στο κεφάλι του κάτι που μοιάζει με φύλλα δέντρου, ενώ στην άλλη βγάζει μια selfie με ένα αποκαλυπτικό μαύρο μαγιό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by irina shayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by irina shayk (@irinashayk)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Irina Shayk
