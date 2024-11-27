Ο Marilyn Manson συμφώνησε να αποσύρει τη μήνυση για δυσφήμιση εναντίον της πρώην αρραβωνιαστικιάς του, Evan Rachel Wood, δήλωσαν οι δικηγόροι και των δύο.

Ο καλλιτέχνης συμφώνησε, επίσης, να πληρώσει τα νομικά έξοδα της Wood ύψους σχεδόν 327.000 δολαρίων. Το 2020, η ηθοποιός του «Westworld» ισχυρίστηκε δημοσίως ότι ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Brian Warner, την κακοποίησε σεξουαλικά και σωματικά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Σε μήνυση που κατέθεσε ο Μάνσον το 2022, ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί της πρώην αρραβωνιαστικιάς του ήταν «κατασκευασμένοι» και είχαν «πλήξει» την καριέρα του. Τώρα, ο δικηγόρος του, Howard King, ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο καλλιτέχνης επιθυμεί να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο της ζωής του».

Η Wood και ο Manson επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2007, με το ζευγάρι να αρραβωνιάζεται το 2010. Ωστόσο, οι δυο τους χώρισαν μόλις επτά μήνες αργότερα. Ο διακανονισμός έρχεται, σχεδόν, τέσσερα χρόνια μετά από μια ποινική έρευνα για τον Μάνσον, στην οποία εμπλέκονται πολλές γυναίκες. Ο Μάνσον έχει αρνηθεί ότι συμμετείχε σε οποιαδήποτε μη συναινετική σεξουαλική πράξη.

Τον Οκτώβριο, ο απερχόμενος εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Τζορτζ Γκασκόν, δήλωσε ότι το τμήμα σεξουαλικών εγκλημάτων του γραφείου του εξέταζε προσεκτικά νέα στοιχεία και ότι ήθελαν να έχουν «μια πλήρη εικόνα» προτού αποφασίσουν αν θα απαγγείλουν κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

