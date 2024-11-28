Λογαριασμός
Jennifer Garner: Πέθανε ο σκύλος της - Η συγκινητική της ανάρτηση στο Instagram

Η «Birdie», η οποία ήταν πιστοποιημένος σκύλος θεραπείας, είχε δώσει πολλές φορές χαρά σε παιδάκια που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες 

Jennifer Garner

Η Τζένιφερ Γκάρνερ ανακοίνωσε τον θάνατο της σκυλίτσας της «Birdie» -ένα γκόλντεν ριτρίβερ- σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Η 52χρονη ηθοποιός απέτισε φόρο τιμής στο αγαπημένο της κατοικίδιο, το οποίο απέκτησε αμέσως μετά τον χωρισμό της το 2015 από τον Ben Affleck. 

Jennifer Garner

Η ηθοποιός «ανέβασε» κάποιες φωτογραφίες με τον σκύλο της και έγραψε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της: «Μπορεί να φαίνεται τρελό αυτό, να θρηνήσουμε ένα κατοικίδιο, αλλά φαίνεται δίκαιο να σας ενημερώσουμε για τον θάνατό της». Η Garner είχε δείξει στους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον στενό δεσμό που είχε με τη σκυλίτσα της. 

Ο σκύλος της Jennifer Garner

Jennifer Garner

Jennifer Garner

Η «Birdie», η οποία ήταν πιστοποιημένος σκύλος θεραπείας, είχε δώσει πολλές φορές χαρά σε παιδάκια που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Jennifer Garner
