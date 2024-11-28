Η… «άλλη» Lindsay Lohan: Οι φήμες για πλαστικές επεμβάσεις και η νέα της ζωή

Η Lindsay Lohan έδειχνε απίστευτη στη νέα της φωτογράφιση για το περιοδικό «FLAUNT». Στο εξώφυλλο του περιοδικού, το πανέμορφο πρόσωπό της λάμπει καθώς φοράει ένα δερμάτινο μπουφάν Courreges και γυαλιά ηλίου. Μια πεταλούδα προσγειώνεται στην άκρη του γυαλιστερού σκελετού της.

Η Lindsay έχει επιστρέψει στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό διαφημίζοντας τη νέα της ταινία, «Our Little Secret». Η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον Bader Shammas, έχουν αποκτήσει ένα γιο και ζουν πλέον στο Ντουμπάι.

«Φέτος θα είμαστε στην Αμερική», ανέφερε η ίδια στη συνέντευξή της για το πού θα βρίσκεται τα Χριστούγεννα. «Όπου κι αν βρισκόμαστε, πάντα φτιάχνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και τώρα που έχουμε τον γιο μας θα κάνουμε μαζί στολισμό κι όλα αυτά τα διασκεδαστικά πράγματα».

Εν τω μεταξύ, η Lindsay εντυπωσιάζει τους θαυμαστές της με το λαμπερό και νεανικό νέο της πρόσωπο στις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της, μετά από χρόνια απουσίας από το Χόλιγουντ.

Ο Dr. Jonny Betteridge, γιατρός αισθητικής, όπως γράφει η «Daily Mail», ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι η σταρ θα μπορούσε να έχει ξοδέψει έως και 300.000 σε πλαστικές επεμβάσεις. Ο Betteridge, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της κλινικής JB Aesthetics με έδρα το Λονδίνο, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, όπου απαριθμεί τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες πιστεύει ότι έχει υποβληθεί η ηθοποιός: λίφτινγκ προσώπου, βλεφαροπλαστική, πλαστική στη μύτη, χειρουργική ανόρθωση φρυδιών.

«Ένα πράγμα που έχω αγκαλιάσει περισσότερο από τότε που έγινα μαμά είναι να βγαίνω φυσικά και να μην νιώθω την ανάγκη να βάζω κάτι στο πρόσωπό μου συνέχεια. Νομίζω ότι ζούμε υπό πίεση να φαινόμαστε φτιαγμένοι, αλλά δεν αισθάνομαι πια έτσι. Θέλω απλώς να κοιτάξω τον εαυτό μου και να αγαπήσω τον εαυτό μου γι' αυτό που είμαι», είχε δηλώσει η ίδια.

Πηγή: skai.gr

