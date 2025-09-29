Ίντρις Έλμπα: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη του στην πρεμιέρα της ταινίας «A House Of Dynamite»

Ο Ίντρις Έλμπα (Idris Elba) έκανε μια σπάνια εμφάνιση με την κόρη του, Isan, στην πρεμιέρα της ταινίας «A House Of Dynamite», στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Ο 53χρονος ηθοποιός ήταν μεταξύ των σταρ του αμερικανικού πολιτικού θρίλερ που παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας. Συχνά συνοδευόμενος στο κόκκινο χαλί από τη σύζυγό του Sabrina, ο διάσημος ηθοποιός αυτή τη φορά εμφανίστηκε με την 23χρονη κόρη του Isan για τη βραδιά.

Ο Ίνστρις έχει μια κόρη, την Isan, με την πρώην σύζυγό του, τη μακιγιέζ Hanne «Kim» Nørgaard, ενώ έχει επίσης δύο γιους, τον Riaze Foster, 32 ετών, και τον Winston, 11 ετών, από άλλες σχέσεις. Ο σταρ της σειράς «Luther» εμφανίστηκε κομψός στην πρεμιέρα, φορώντας μαύρο κοστούμι και γραβάτα. Η Isan, από την άλλη, έλαμπε, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα -με ένα ώμο- και λεπτομέρεια στον λαιμό.

Idris Elba steps out with daughter Isan at New York Film Festival



Idris Elba made a rare red-carpet appearance with his daughter, Isan, at the New York Film Festival premiere of A House of Dynamite.https://t.co/rO8mxleXJE pic.twitter.com/YNKPGvJReS — 9jaonline Magazine (@9jaonlinemagzin) September 29, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο αγαπημένες φιγούρες στη βιομηχανία του θεάματος. Ο πατέρας του, Ουίνστον, καταγόταν από τη Σιέρα Λεόνε και η μητέρα του, Εύα, από την Γκάνα. Μεγαλωμένος στο Ανατολικό Λονδίνο, ανακάλυψε νωρίς την αγάπη του για τη μουσική, δουλεύοντας ως DJ με το όνομα «DJ Big Driis». Η υποκριτική μπήκε στη ζωή του μέσω του τοπικού θεάτρου, με τη βοήθεια του Prince’s Trust, η οποία του επέτρεψε να ενταχθεί στο Εθνικό Μουσικό Θέατρο Νέων. Αυτός ο συνδυασμός πάθους για τη μουσική και την υποκριτική έθεσε τα θεμέλια για τη λαμπρή καριέρα του.

Πηγή: skai.gr

