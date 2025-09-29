Ο Ράσελ Κρόου εμφανίστηκε αρκετά αδυνατισμένος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Ο 61χρονος ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του φεστιβάλ, στην Ελβετία, για να παραλάβει το βραβείο «Golden Eye» για το σύνολο της καριέρας του, κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινίας του «Nuremberg». Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Μονομάχος» εμφανίστηκε με μπλε κοστούμι και πράσινη γραβάτα με μοτίβα για την περίσταση.

Ο Κρόου είχε ήδη αποκαλύψει την απώλεια βάρους του, όταν εμφανίστηκε στο Wimbledon την 1η Ιουλίου με τη σύντροφό του, Μπρίτνεϊ Θέριοτ. Το ζευγάρι χαμογελούσε και χειροκροτούσε καθώς παρακολουθούσε τον αγώνα.

Ο διάσημος ηθοποιός και η 32χρονη σύντροφός του, πρώην ηθοποιός που τώρα εργάζεται στον τομέα των ακινήτων, είναι ζευγάρι από το 2020, αφού σύμφωνα με το «People», οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Broken City», το 2013. Οι ίδιοι φαίνονται να περνούν καλά μαζί, καθώς οι φωτογράφοι τους έχουν απαθανατίσει αρκετές φορές να παίζουν τένις και να κάνουν ποδήλατο μαζί.

Τον περασμένο μήνα, ο Ράσελ Κρόου και η Μπρίτνεϊ Θέριοτ έκαναν μια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί και συγκεκριμένα στην πρεμιέρα της ταινίας «Nuremberg», στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

