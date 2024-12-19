Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον για το 2024

Δόθηκε στη δημοσιότητα η χριστουγεννιάτικη κάρτα του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας αποκαλύπτοντας ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με τα τρία παιδιά τους τραβηγμένη στο Νόρφολκ.
Η εικόνα προέρχεται από το βίντεο που δημοσίευσε η Κέιτ τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανακοινώνοντας την επιστροφή στα βασιλικά της καθήκοντα, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για τον καρκίνο.
Σύμφωνα με το People, η κάρτα μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συνοδευτική ευχή: «Ευχόμαστε σε όλους πολύ ευτυχισμένα Χριστούγεννα».
Στο εσωτερικό της αναγράφεται: «Σας ευχόμαστε πολύ ευτυχισμένα Χριστούγεννα και ένα χαρούμενο νέο έτος».
Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Κέιτ και τα τρία παιδιά τους δεν θα παραβρεθούν στο σημερινό παραδοσιακό προ-χριστουγεννιάτικο γεύμα που διοργανώνει ο βασιλιάς Κάρολος στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Σύμφωνα με πηγή του παλατιού, η οικογένεια βρίσκεται ήδη στο κτήμα Σάντριγχαμ σε μια μαγευτική τοποθεσία της βρετανικής υπαίθρου όπως συνηθίζει κάθε χρόνο κατά την εορταστική περίοδο.
