Σε μια ειλικρινή συνέντευξη προχώρησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ από τη Νότιο Αφρική, όπου βρέθηκε για την απονομή των περιβαλλοντικών βραβείων «Earthshot Prize Awards». Ο πρίγκιπας της Ουαλίας χαρακτήρισε τη χρονιά ως τη «δυσκολότερη της ζωής του», λόγω της παράλληλης διάγνωσης του καρκίνου της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά Καρόλου.

«Ειλικρινά; Ήταν τρομερό. Αυτή ήταν πιθανώς η πιο δύσκολη χρονιά στη ζωή μου. Έτσι, η προσπάθεια να ξεπεράσω όλα τα άλλα και να κρατήσω τα πάντα υπό έλεγχο ήταν πραγματικά δύσκολη», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκαν και οι δύο απέναντι στο δύσκολο πρόβλημα της υγείας τους.

«Είμαι τόσο περήφανος για τη σύζυγό μου, είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις», ανέφερε.

Παρά τις προσωπικές του προκλήσεις, ο πρίγκιπας ήταν αφοσιωμένος στην επίσκεψή του στο Κέιπ Τάουν, όπου παρουσίασε το έργο του Earthshot Prize, μιας πρωτοβουλίας που υποστηρίζει παγκόσμιες περιβαλλοντικές λύσεις.

Diving into the heart of Kalk Bay’s fishing community to experience sustainable fishing up close! Abalobi’s tech helps fishers log their catch in real-time, bringing traceability from sea to table.



Next-level seafood wrapped up with a traditional South African fish braai lunch…

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του συναντήθηκε με νέους που με τη βοήθεια του αθλητισμού προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια, επιχειρηματίες, περιβαλλοντολόγους και με τον Πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Σιρίλ Ραμαφόζα. Βρέθηκε επίσης μαζί με τα σούπερ μόντελ Χάιντι Κλουμ και Γουίνι Χάρλοου, που παρουσίασαν τα βραβεία, στο γραφικό ψαροχώρι Kalk Bay, σύμφωνα με τη Mirror.

Στην ερώτηση για τον ρόλο του και για την ελευθερία και την ευθύνη που τον συνοδεύει ανέφερε: «Είναι ένα δύσκολο θέμα. Μου αρέσει η μεγαλύτερη ευθύνη; Όχι. Αν μου αρέσει η ελευθερία να μπορώ να χτίσω κάτι, όπως το Earthshot, τότε ναι. Και αυτό είναι το μέλλον για μένα. Ότι βοηθάω τις ζωές των ανθρώπων και ότι κάνω κάτι που έχει πραγματικά νόημα».

Ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου εμφανίστηκε με γένια, ενώ στο χέρι του φορούσε ένα βραχιόλι φιλίας που έγραφε τη λέξη «μπαμπάς». Δήλωσε πως το βραχιόλι το έχει φτιάξει για εκείνον η κόρη του και όπως αποκάλυψε, της Σάρλοτ δεν αρέσει καθόλου η νέα του εμφάνιση με γένια.

